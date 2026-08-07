Se confirman los peores presagios con Uche: se perderá la temporada con el Getafe al destrozarse la rodilla

Mazazo para el Getafe. Christantus Uche tiene varios ligamentos de la rodilla derecha rotos, los meniscos afectados y la rótula desplazada. El futbolista nigeriano se ha destrozado la articulación tras sufrir una entrada criminal en el amistoso contra el Mónaco. En un principio, la primera valoración del club hablaba de una contusión en la rótula, a la espera de que se realizasen pruebas más escaratorias. Una vez se ha sometido a una resonancia magnética, se ha conocido la lesión real. Se perderá toda la temporada que está por empezar.

De esta manera, Uche, que había vuelto al Getafe tras un paso testimonial por el Crystal Palace, no jugará este curso. El conjunto azulón, que regresa este curso a Europa tras clasificarse para el playoff de la Conference League, no podrá contar con un futbolista que se presentaba como una de sus piezas claves, ya fuese sobre el verde o en los despachos.

Ahora, el club no pierde sólo a un futbolista determinante para José Bordalás, sino que además pierde a uno de sus grandes activos en caso de emergencia económica. La delicada situación del Getafe verano tras verano le obliga a desprenderse de sus mejores futbolistas para poder inscribir a sus refuerzos, teniendo en Uche a uno de los que mejor colocados están en el mercado. Sin embargo, la lesión le deja fuera de juego para esta ventana.

Uche tuvo que salir retirado en camilla tras una violenta patada de Mawissa en el minuto 78. El jugador publicó unos corazones rotos en sus historias de Instagram, sin embargo el Getafe tranquilzaba al anunciar que sufría una contusión, después de las primeras valoraciones. Demasiado optimismo. La imagen de la entrada deja poco lugar a la duda. El futbolista del Mónaco realizó una entrada salvaje con los tacos en su pierna de apoyo que le desplazó por completo la rodilla.

Uche acaba de regresar al club tras finalizar su cesión en el Cristal Palace. El equipo inglés no ejecutó la opción de compra obligatoria ya que el delantero no tuvo demasiados minutos en la Premier League. El nigeriano quiere volver a sacar su mejor versión con José Bordalás, pero el inicio de la temporada se acaba de complicar.