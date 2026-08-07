¿Te crees que lo sabes todo sobre nuestros famosos? Este verdadero o falso viene con trampa

Una semana más, la actualidad de nuestros famosos viene cargada de noticias, exclusivas, romances, rupturas, cambios de look, momentos inesperados y alguna que otra confesión que nos ha dejado con la boca abierta. En COOL hemos seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido y ahora queremos saber si tú también has estado al tanto de cada detalle. Porque una cosa es leer los grandes titulares y otra muy distinta acordarse de lo que había detrás de ellos. ¿Dónde estaba el yate de Fernando Alonso? ¿Qué detalle llamó la atención en la última jornada de Felipe VI en la Copa del Rey? ¿Qué ocurrió realmente con la antigua pedida de mano de Lola García? ¿Y quién ha protagonizado alguna de las declaraciones más sorprendentes de estos últimos días?

Ha llegado el momento de poner a prueba tu memoria y demostrar cuánto sabes sobre los famosos que han marcado la semana. Pero cuidado: no todas las respuestas son tan evidentes como parecen. Algunas afirmaciones esconden un pequeño giro y otras mezclan datos reales con algún que otro detalle para ponértelo difícil. ¿Te crees que lo sabes todo sobre nuestros famosos? Atrévete con nuestro verdadero o falso y descubre cuántas consigues acertar.