Harlan Coben, el Rey Midas del misterio: las claves para entender por qué es el escritor más adaptado

A los lectores de las novelas de misterio les sonará de sobra el nombre de Harlan Coben, autor superventas con más de 100 millones de ejemplares vendidos, traducido a 46 idiomas y una carrera que supera las tres décadas. Pero este autor ha conseguido una segunda vida de estrellato gracias a las plataformas de streaming. Las series basadas en sus obras son sinónimo de éxito. ¿Por qué? Analizamos el fenómeno de un universo creativo muy adictivo, pero muchos acusan de fórmula repetitiva, ¿será verdad?

Primeras adaptaciones de Harlan Coben

La primera novela que leí de Harlan Coben fue No se lo digas a nadie. Me apasionó. No dejaba de ser una novela de finalidad comercial y de entretenimiento, pero muy bien escrita, fácil de leer, pero con personajes y situaciones creíbles y fáciles de identificar. Luego, en 2006 disfruté, y mucho, la adaptación que hizo para el cine el francés Guillaume Canet.

No fue hasta diez años después que la industria audiovisual, en un principio, la gala, se fijó en las obras de Coben y se crearon las miniseries francesas No Second Chance (2015) y Just One Look (2017).

Acuerdos millonarios

Pero llegó Netflix y vio en Harlan Coben una suerte de gallina de los huevos de oro. Por eso, en 2018, el autor y el gigante del streaming firmaron un ambicioso acuerdo para adaptar buena parte de su catálogo.

Desde entonces se han estrenado producciones como Nunca hablas con extraños, The Woods, El inocente (rodada en España y protagonizada por Mario Casas, Engaños, Stay Close, Hold Tight, Fool Me Once, Missing You, la versión polaca de Just One Look, la argentina Atrapados, Run Away y la más reciente, Te encontraré.

Fuera de Netflix también se han desarrollado Shelter, para Prime Video, basada en las novelas juveniles de Mickey Bolitar, además de series originales creadas por el propio Coben como The Five, Safe y Lazarus, que no adaptan ninguna novela.

El éxito de estas producciones ha convertido a Harlan Coben en uno de los autores más influyentes de la ficción televisiva contemporánea. Su capacidad para trasladar el suspense literario a la pantalla, manteniendo la tensión y los giros de sus novelas, ha dado lugar a una de las alianzas más fructíferas entre un escritor y las plataformas de streaming, con nuevas adaptaciones ya en desarrollo.

Las claves del éxito de Harlan Coben

¿Vista una de las series de Harlan Coben, vistas todas? Sí y no. Cierto es que el universo del escritor nacido en Nueva Jersey en 1962 tiene varios lugares comunes. Analicemos algunos de ellos.

Culebrones maquillados: Las historias de Corben son retorcidas y con muchas subtramas y secretos. Utiliza muy hábilmente los tópicos de la telenovela al uso, y los retuerce dentro del thriller: Aquí siempre hay traiciones, mentiras, familias poderosas¡, hijos perdidos y deudas de todo tipo. Y, en muchísimas ocasiones, una historia de amor suele ser el motor de la trama.

El paraíso perdido: Esta es una trama clásica que Harlan suele explotar mucho. Todos sus personajes suelen ser presentados con una vida idílica que pierden por un hecho traumático. Su propósito, entonces, es recuperar lo que tenían (pareja, hijos, dinero), pero pagando un precio emocional enorme por el camino.

El pasado siempre vuelve: Esta es la clave de Coben. En todas sus historias, el pasado de los personajes siempre les alcanza por mucho que quieran huir. Es un clásico de sus historias el arco de «mi mujer desaparece y luego descubro que antes de conocernos era trabajadora sexual, que se metió en un lío criminal o que mató a alguien (o todo a la vez) y que ahora se esconde o está secuestrada, mientras que otros sucesos extraños pasan a mi alrededor y, al final, todo está conectado».

Hablando en serio: para Coben, en los secretos del pasado siempre está la resolución del misterio. Esto, aunque pueda parecer una fórmula obvia o repetitiva, ayuda a que las tramas siempre sean emocionales. Por muchas mafias, asesinos a sueldo o entramados económicos que haya, la respuesta siempre será un motivo personal y temas tan universales como la venganza, la culpa y la redención.

La casualidad: Las historias de Coben están cargadas de giros muy locos y uno de sus mayores lugares comunes es el de utilizar la casualidad como motor de avance. Es como el Almodóvar del thriller. ¿No sé cómo juntar dos o tres tramas? Pues lo hago de forma accidental, sin respetar la causa y efecto, y listo. ¿Esto es malo? No necesariamente. Depende siempre de cumplir con el objetivo de entretener y sorprender. Es esto, Harlan Coben es un gran maestro.