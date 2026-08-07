Los recogidos favoritos de las celebrities para sobrevivir al calor con estilo

Cuando aprieta el calor solo hay una cosa que le pedimos a los peinados: que puedan recoger el cabello sin renunciar al estilo y la comodidad. Cada año, las calles, las playas y las redes sociales se llenan de diferentes recogidos que ofrecen alternativas perfectas a la clásica coleta, y que son capaces de dar la talla en cualquier ocasión. Desde los moños hasta los peinados que introducen gadgets, como las pinzas, hay muchas formas de mantener el cabello bajo control. Pero este año, los moños han ganado especial importancia y los recogidos se llevan con ciertos tintes románticos que los caracterizan. Por eso, te recogemos en una guía los peinados que más están triunfando entre las celebrities.

Lo que ocurre también con este tipo de recogidos que tanto se ven en verano es que no solo son perfectos para un día cualquiera de playa, sino que también pueden lucirse con estilo en ocasiones que requieren de looks más elaborados, como una boda. Son opciones perfectas para reflejar el aire desenfadado del verano, sumar algo de estilo y personalidad y huir de la rigidez que dicta l protocolo en este tipo de encuentros. Ahora, solo queda determinar cuáles son los recogidos que más se están llevando entre los rostros que tanto conocemos.

El moño deshecho

También conocido como messy bun, el moño deshecho es uno de los recogidos más populares en esta época del año. Su diseño deshecho y con un aire desenfadado hacen match con el core informal que crea los looks del verano. Además de ser un recurso socorrido para retirar el cabello de forma rápida y estilosa en los días en los que aprieta el calor. María Pombo es una de las figuras que apuesta por este tipo de peinados en múltiples ocasiones, mostrando la versatilidad de los mismos.

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Moño con palo

Otro recogido, aún más sencillo y con algo más de estilo es el moño con palo. Son una alternativa a las pinzas, que tanto reinaron entre este tipo de recogidos el verano anterior. Esta vez, la popularización de los palos permite crear el equilibrio perfecto entre un estilo desenfadado y un estilismo clásico. Por no hablar de que son mucho más sencillos y eficaces que otro tipo de recogidos con este acabado.

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Moño bajo con pinza

Este look tiene dos claves que hacen que sea un recurso perfecto para cualquier momento del verano. El primero, es que resulta excepcionalmente sencillo de hacer, ya que solo hay que dibujar la raya del pelo al medio, recoger el cabello y finalmente fijarlo con una pinza. Y el segundo es que se trata de un peinado perfecto para estilizar el rostro, ya que alarga visualmente el cuello, enmarca las facciones del rostro con elegancia natural y se adapta a casi cualquier óvalo facial.

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El clean look

Estamos en la época de dejar que el recogido se una a la estética minimalista. Por eso, el clean look, convertido en la máxima expresión de esta estética, no deja de verse en unos contextos y otros. Lo cierto es que para este momento del año se convierte en un recurso perfecto a la hora de arreglar el peinado después de un día de playa. Por eso, no podía faltar entre la lista de nuestros looks predilectos. Solo que, por recomendación de expertos, conviene evitar productos extra fijadores para no dañar de más la raíz.

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Las trenzas

De todos los recogidos habidos y por haber, las trenzas son los que mejor van a cuidar a tu pelo en verano por dos motivos. El primero es que recogen todo el cabello sin tensar la raíz y, por tanto, sin someterla a estrés. Además, evita roturas en el cabello – algo más común en esta época del año por la sequedad -, nudos y mantiene el cabello ordenado y en perfecto estado de salud.

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El semirecogido

Recoger el pelo con un semirecogido es perfecto durante el verano, ya que despejas el rostro sin necesidad de recoger todo el cabello. Ofrecen, por tanto, comodidad, frescura y son especialmente favorecedores, ya que puedes jugar con los mechones o la sujeción para crear un estilo más romántico o rompedor.