Cómo peinarse en verano para no pasar calor: 5 recogidos fáciles y fresquitos que favorecen a partir de los 40

Con la llegada del verano, las altas temperaturas hacen que el pelo recogido se convierta en el mejor aliado para disfrutar de los días más calurosos sin renunciar al estilo. Más allá de su funcionalidad, los recogidos han evolucionado hasta convertirse en una de las grandes tendencias de la temporada, protagonizando tanto los looks de calle como las pasarelas y las redes sociales. Mira los 5 recogidos fáciles y fresquitos que favorecen a partir de los 40.

Son prácticos, favorecedores y permiten mantener el cabello bajo control mientras aportan un toque sofisticado o desenfadado, según la ocasión. El auge de los estilismos minimalistas, los conjuntos de lino, los vestidos vaporosos y los accesorios para el cabello ha impulsado el protagonismo de los peinados recogidos. Podemos hacer desde un moño hasta una coleta alta o una trenza sencilla, existen opciones para todos los tipos de cabello y estilos personales. Si buscas inspiración para renovar tu imagen este verano, estos son los recogidos de pelo que marcarán tendencia.

Los recogidos fáciles y fresquitos

Moño bajo

Este peinado es uno de los más elegantes y versátiles del verano. Se caracteriza por recoger todo el cabello a la altura de la nuca con un acabado liso y brillante, ofreciendo una imagen sofisticada que funciona tanto para el día como para eventos especiales. Peluquería Encarna Moreno asegura que es «la sevillana de los recogidos» y es elegancia, tradición y estilo en un solo peinado.

Las características del moño bajo

Elegante y atemporal: combina con vestidos, trajes y estilismos informales.

Ideal para combatir el calor: despeja completamente el cuello y el rostro.

Fácil de personalizar: puede incorporar una raya al medio, accesorios metálicos o lazos.

Reduce el encrespamiento: utilizando productos fijadores se mantiene impecable durante horas.

Perfecto para cualquier edad: favorece a diferentes tipos de rostro y estilos.

Coleta alta

La coleta alta nunca pasa de moda y este verano vuelve con fuerza gracias a su efecto rejuvenecedor y su capacidad para estilizar las facciones. Es un recogido rápido, cómodo y muy favorecedor que puede adaptarse tanto a un look deportivo como a uno más elegante.

Trenza desenfadada

Las trenzas siguen siendo uno de los peinados favoritos durante el verano por su comodidad y su aspecto natural. La versión desenfadada apuesta por mechones ligeramente sueltos y un acabado simple que aporta frescura y un aire bohemio.

Las características de la trenza desenfadada

Protege el cabello : reduce los enredos provocados por el viento y la humedad.

reduce los enredos provocados por el viento y la humedad. Muy cómoda para la playa o la piscina: mantiene el pelo controlado durante más tiempo.

Aporta un estilo natural: perfecta para looks casuales y románticos.

Se adapta a cualquier tipo de trenza: clásica, espiga o lateral.

Favorece el volumen: aflojando ligeramente los mechones se consigue un acabado más actual.



Moño alto desenfadado

Siempre sienta bien, lo podemos hacer a modo desenfadado para ir a la playa, pero estudiado para poder salir por la noche. Es uno de los mejores peinados para realizar la figura, especialmente para bajitas.

Coleta baja con raya al medio

Si usas un efecto mojado, entonces tienes el mejor recogido del verano. Puedes añadir un clip grande en dorado o plateado y el peinado es de diez.

Otros recogidos fáciles y fresquitos

Semirrecogido con pinza tipo claw clip.

Doble trenza.

Moño con trenzas.

Coletas bubble.

Moño bailarina.

Trenza de espiga.

Coleta baja.

Recogido con pañuelo.

Consejos para conseguir un recogido perfecto en verano

Utiliza productos antifrizz para controlar el encrespamiento provocado por la humedad.

Aplica un protector térmico antes de utilizar herramientas de calor.

No aprietes demasiado el cabello para evitar roturas o molestias en el cuero cabelludo.

Incorpora accesorios como pañuelos, diademas o pinzas para renovar el peinado fácilmente.

Deja algunos mechones sueltos alrededor del rostro para conseguir un acabado más natural.

Si vas a la playa o piscina, recoge el cabello antes del baño para minimizar los enredos.

Hidrata el cabello con mascarillas nutritivas una o dos veces por semana para compensar la exposición al sol, el cloro y la sal.

Adapta el recogido a la ocasión: un acabado elegante resulta perfecto para eventos, mientras que uno desenfadado encaja mejor en el día a día.

Elige el recogido que mejor se adapte a tu estilo

Los recogidos son mucho más que una solución práctica para el calor del verano. Se han convertido en un recurso de estilo capaz de transformar cualquier look con muy poco esfuerzo.

Tanto si se trata de un moño bajo elegante, una coleta alta llena de personalidad o una trenza desenfadada de inspiración boho, cada opción ofrece ventajas diferentes para adaptarse a cada momento del día.

Apostar por estos peinados permite disfrutar de un cabello cómodo, protegido y siempre a la última durante toda la temporada estival.