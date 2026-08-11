Los cinéfilos están de enhorabuena: Netflix acaba de recuperar uno de los mejores thrillers criminales del siglo XXI

A menudo se minusvalora el cine de comienzos de los 2000, entre otras cosas por la buena cosecha cinematográfica que nos dejaron los 90. Pero, entrando en la recta final de la primera década del siglo XXI, el director David Fincher volvió a demostrarnos por qué, en clave de suspense y puro nervio, es uno de los mejores cineastas del séptimo arte. Con Seven (1995), The Game (1997), el realizador norteamericano ya demostró su habilidad para manejar la tensión como pocos. Pero en 2007, esa maestría milimétrica alcanzó una madurez absoluta al abordar el relato real detrás de uno de los asesinos más terroríficos de la historia: Netflix acaba de recuperar Zodiac, el anti-thriller que cambió las reglas del género y sentó las bases de nuestra apetencia actual por el true crime.

Con 33 millones de recaudación, la adaptación de Robert Graysmith fue un fracaso comercial absoluto, al que de poco le sirvió la unanimidad de la crítica internacional. Como todo buen filme de culto, Zodiac se fue ganando poco a poco el cariño de un público global que todavía no parecía estar preparado para afrontar el juego psicológico y laberíntico de un Fincher que, al más puro estilo de Memories of Murder (2003), nos sumergió en una vorágine de burocracia frustrante y una inconclusa certeza aterradora: la maldad humana se mimetiza a la perfección dentro de la aparente normalidad.

‘Zodiac’: Netflix recupera un thriller esencial

La trama de Zodiac se orquesta a través de la investigación conjunta que intentó atrapar al misterioso criminal que enviaba textos encriptados a la prensa y cartas amenazantes sobre sus futuros asesinatos. En este juego confuso y enredado, entraron tanto la policía como los periodistas, los cuales intentaban dar sentido a la paranoia generalizada y a las trabas de las diferentes jurisdicciones.

Bajo este contexto, Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), el caricaturista del San Francisco Chronicle, comienza a obsesionarse con el caso, llegando a dedicar años de su vida y desgastar su relación personal para intentar descubrir la identidad del asesino.

Acompañando a Gyllenhaal, en el reparto encontramos a Robert Downey JR., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Chloë Sevigny, Donal Logue, John Carroll Lynch y Brian Cox, entre otros.

Desde el pasado día 7 de agosto, Zodiac está disponible en el catálogo de Netflix. Los suscriptores de Filmin también tienen acceso a ella en su abanico de contenidos.

Realismo obsesivo y una influencia directa en el cine posterior

Su traspié dentro de la cartelera le propició no obtener ni una sola nominación al Oscar. Sin embargo, Zodiac no tiene nada que envidiar a No es país para viejos, Pozos de ambición y Expiación, las grandes candidatas de esa edición de la alfombra roja.

A diferencia de todo lo que venía haciéndose dentro del género, la visión de Fincher descentraliza la figura del villano. De hecho, el asesino desaparece físicamente de la trama y el largometraje entra entonces en un drama de investigación sin salida, cuya virtud se erige en el realismo obsesivo de sus personajes. Una fijación, por otra parte, compartida por el propio director en el set. Fincher repite hasta la extenuación algunas secuencias, exprimiendo al límite la composición milimétrica de cada uno de los planos.

Sin Zodiac no sólo no tendríamos trabajos posteriores del director como la serie Mindhunter (2017), sino tampoco apuestas que se han visto salpicadas por el impacto de una oscura y tensa puesta en escena que cambió para siempre la radiografía y representación de los asesinos en serie dentro del celuloide.