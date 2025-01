Es una de las mejores películas del siglo XXI: este thriller detectivesco sólo está en Prime Video

En el mar de contenidos del streaming, a menudo es habitual perderse en el amalgama de constantes estrenos. Un ritmo fílmico agotador que además, opaca algunas joyas que pueden llegar a pasar desapercibidas por los espectadores. Sobre todo, en una actualidad donde los usuarios tienen como mínimo, suscripciones en dos o tres marcas de vídeo bajo demanda. Por ello, hoy no podemos dejar pasar la recomendación de la que es, a todas luces, una de las mejores películas del siglo XXI. Hablamos cómo no de Memories of Murder (Crónica de un asesino en serie). La cinta que ya deberías haber visto si eres un fan del género de detectives y te apasionan los true crimes.

Estrenada en 2003 y de producción surcoreana, por aquel entonces todavía no había comenzado la moda del cine asiático en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, tanto Memories of Murder como la irrupción el mismo año de Oldboy marcarían, un antes y un después dentro de la relevancia e influencia del cine proveniente del país oriental. De hecho, todavía pasarían bastantes años hasta que su director, Bong Joon-ho comenzase a tener cierta repercusión en Hollywood, llegando a tener en una producción de su país como Snowpiercer, a varias estrellas internacionales de la talla de Chris Evans, Tilda Swinton, Octavia Spencer y John Hurt. Una presencia que como todo cinéfilo sabe, alcanzaría su cenit en los Oscar del 2020. Joon-ho salió de la 92ª edición de la alfombra roja con cuatro estatuillas gracias a Parásitos; mejor Guion original, Película internacional, Dirección y por su puesto, mejor Película. No obstante, Memories of Murder no tiene nada que envidiarle a su último trabajo estrenado y de hecho en realidad, muchos consideran que este neo-noir basado en hechos reales es su auténtica obra maestra y una de las mejores películas del siglo en cuanto a puesta en escena, ritmo y dominio de un género saturado y un tanto manido.

Protagonizada por Song Kang-Ho, uno de sus actores fetiche, el reparto principal se completa con Kim Sang-Kyung, Kim Roe-ha, Song Jae-ho, Byeon Hie-bong, Koh Seo-hee, Park No-Sik y Park Hae-IL. Comparada por muchos con el lado más criminal de la obra de Fincher, concretamente con historias como Zodiac o Seven, esta apuesta es una investigación donde los pocos medios, los demonios personales y la obsesión se entremezclan, llegando a una catarsis deslumbrante que rompe cualquier barrera cultural que como occidentales, podamos establecer con las narrativas de este origen.

Dejando de lado por un momento la recomendación, este 2025 no sin polémica, Warner Bros estrenará por fin Mickey 17. La nueva adaptación del cineasta que por otra parte, está completamente alejada de lo que Memories of Murder nos plantea temáticamente.

¿De qué trata este elogiado thriller?

La sinopsis oficial de Memories of Murder es la siguiente: «1986, Corea del Sur. Una joven aparece brutalmente violada y asesinada. Dos meses después, se producen una serie de violaciones y asesinatos en circunstancias similares. Para buscar al asesino, se organiza un destacamento especial, encabezado por un detective de la policía local y un detective de la policía de Seúl, quien ha solicitado personalmente ser asignado al caso.

Con poco más de dos horas de duración, el filme está únicamente presente en la plataforma de Prime Video y bajo alquiler de la propia Amazon. A eso, se le debe sumar una mayoría unánime de críticas positivas, un 7,6 sobre 10 en Filmaffinity y un 95% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Una de las mejores películas del siglo XXI

Sin una sola nominación a los Oscar, Memories of Murder tuvo un pobre recorrido en el circuito de premios de su año, obteniendo cierto reconocimiento en los premios surcoreanos, Blue Dragon Awards, donde se alzó con la consideración al Premio del Público al filme más popular y a la Mejor fotografía para Kim Hyeong-gyu. En nuestro país en cambio, la 51ª edición del Festival de San Sebastián otorgó al cineasta el reconocimiento de la Concha de Plata a la Mejor dirección.

Memories of Murder ha ido creciendo como propuesta de culto con los años, mostrándose como un retrato incómodo sobre cómo el horror puede crecer en cualquier ambiente y cómo lo mundano y corriente no precisa de grandes cambios para transformarse en pura maldad. Todo ello a través de un manejo del ritmo y del tono que sólo un maestro tras las cámaras como Bong Joon-ho podría terminar domando con excelencia.