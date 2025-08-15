Sánchez evita las siglas del PSOE en su despedida a Lambán, uno de sus grandes críticos

Pedro Sánchez, de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta, ha publicado un mensaje por el fallecimiento de Javier Lambán, este viernes. «Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos», ha escrito el socialista en sus redes sociales. El mensaje no incluye las siglas del PSOE, pese a que Lambán dedicó su vida a este partido, desde que en las elecciones municipales de 1983 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Lambán fue uno de los grandes barones críticos con Pedro Sánchez, y nunca dudó en evidenciar su rechazo a las políticas del líder del PSOE. Especialmente en lo relativo a los pactos con los separatistas.

Hace sólo unos días, reflexionaba en las redes sociales sobre el futuro del PSOE: «Así veo las cosas. O hay un cambio radical dentro del partido, o en 2027 el PSC ganará en Cataluña y el PSOE perderá en el resto de España».

El ex presidente del Gobierno de Aragón ha muerto este viernes, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon.

Numerosos dirigentes políticos, tanto del PSOE como de otros partidos, se han pronunciado tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado la figura y el legado político de Lambán, al que ha definido como «un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar».

«Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política», ha escrito Feijóo en su cuenta de X, antes Twitter. En su mensaje, el líder del PP ha destacado que «discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos».

Lambán fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, además de alcalde de su localidad natal y diputado en las Cortes de Aragón hasta la pasada legislatura. También presidió la diputación de Zaragoza, entre 1999 y 2011. Comenzó como senador en las Cortes Generales de España al inicio de la legislatura en 2023, cargo que dejó este mismo año, en enero de 2025.