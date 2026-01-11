Ni un día, ni una semana: esto es lo que dura una lata de leche de fórmula para el bebé una vez abierta

La lactancia es sin duda, la fase más importante en lo que respecta a la alimentación del bebé los primeros meses de vida. Pero cuando no se puede (o no se quiere) dar el pecho, se debe recurrir a la leche de fórmula que suele venderse en polvo y en el formato de una lata. Algo que puede generar bastantes dudas, especialmente cuando somos padres primerizos y nos preguntamos, ¿cuánto tiempo dura la lata una vez se ha abierto? ¿Ocurre lo mismo con la leche que ya viene lista para tomar? ¿Y si preparo el biberón a mi bebé, cuánto tiempo me dura?.

Para dar respuesta a todo ello, nos viene bien el vídeo del doctor Carlos Aguilar Gutiérrez, conocido en TikTok como @charliemidoctor, en el que de forma clara nos explica que la duración de la leche de fórmula cambia por completo cuando la lata se abre por primera vez. El especialista recuerda que no se trata solo de cuánto queda dentro del bote, sino del tiempo que esa fórmula permanece en condiciones seguras. Y aquí es donde la mayoría de familias se sorprende. No todas las presentaciones duran lo mismo y, además, la fórmula preparada en biberón tiene sus propios límites. Toma nota porque esto es lo que explica el pediatra y por qué conviene prestarle atención.

Cuánto dura una lata de fórmula en polvo una vez abierta

El primer dato que aclara el doctor Aguilar es el más desconocido para muchas familias: una lata de fórmula en polvo sólo dura un mes una vez abierta. No importa si el producto se conserva bien o si queda mucha cantidad dentro. A partir de ese tiempo, la calidad y la seguridad dejan de estar garantizadas. Por eso el pediatra recomienda algo muy sencillo para evitar errores: anotar la fecha de apertura en la propia lata. Es un gesto rápido que ayuda a evitar confusiones cuando pasan los días y el envase sigue en uso.

¿Y si la fórmula es líquida? La duración cambia por completo

En el caso de las fórmulas listas para tomar, el tiempo de conservación es todavía más limitado. Según explica @charliemidoctor, una vez abierta, la fórmula líquida dura un máximo de 48 horas en la nevera. Después de ese periodo, debe desecharse aunque el envase esté lleno. El motivo es fácil de entender ya que al no ser en polvo, el riesgo de contaminación es mayor y los microorganismos pueden proliferar más rápido incluso en frío.

¿Y qué pasa con la fórmula ya preparada en el biberón?

Uno de los puntos en los que el pediatra pone más énfasis tiene que ver con la fórmula ya mezclada en el biberón. Muchos padres piensan que, si el bebé no se lo toma, basta con guardarlo y ofrecerlo más tarde. Pero la duración aquí es mucho más estricta. El pediatra explica que podemos dejarla a temperatura ambiente como mucho dos horas, y en la nevera sólo 24 horas. Una vez superados estos tiempos, la fórmula no debe utilizarse bajo ningún concepto.

Cuándo tirar la fórmula aunque no haya pasado el tiempo recomendado

Además de los límites de conservación, el pediatra recuerda que hay señales claras de que la fórmula ya no es segura: olor extraño, grumos, cambios en la textura o cualquier aspecto fuera de lo habitual. En esos casos, lo prudente es desecharla inmediatamente. También insiste en revisar siempre la fecha de caducidad antes de usar la lata, tanto si está cerrada como si no. Si el producto ha caducado, no debe consumirse.

Para evitar errores que puedan costar un susto, recordamos de nuevo el consejo que da el pediatra y que no es otra que anotar la fecha de apertura en la lata. Permite llevar un control claro y reduce la posibilidad de usar el producto fuera de plazo. A partir de esto, su vídeo termina con dos preguntas que resumen la situación real de muchas familias: ¿Sabías cuánto dura una lata abierta? ¿Tu bebé la termina antes del mes o no?