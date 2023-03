Descubre cómo elegir la mejor marca de leche de fórmula para tu bebé

Fact checked

La leche para bebés es uno de los alimentos más importantes en el desarrollo y crecimiento de los niños. Es esencial para proporcionar a los bebés los nutrientes necesarios para una buena salud y desarrollo. La leche materna es considerada como el mejor alimento para los bebés, pero en algunos casos puede ser necesario recurrir a la leche en polvo artificial o a otras alternativas.

Existen diferentes tipos de leche de fórmula en polvo artificial, cada uno con sus propias características y beneficios y seguro que te surgen dudas sobre cual es la mejor. Sabemos que la alimentación de tu bebé es tu prioridad Para ayudarte a tomar la mejor decisión la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado las mejores leches de fórmula para bebés y niños. En este sentido, ha hecho distinciones entre las diferentes categorías en leches: leches de iniciación, leche de continuidad y leche infantil.

En este artículo, vamos a explorar los diferentes tipos de leche para bebés disponibles en el mercado y cómo elegir la adecuada para tu bebé. También se abordarán los beneficios de la leche materna y la leche en polvo artificial, y proporcionaremos consejos para preparar y almacenar la leche correctamente.

¿En qué debemos fijarnos antes de comprar leche artificial para bebés? Antes de comprar leche para bebés, es importante fijarse en la calidad y la seguridad del producto. Primero, asegúrate de que la leche esté fabricada por una empresa respetable y confiable, y que cumpla con las normas de calidad y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. También es importante leer la etiqueta y verificar que la leche contenga los nutrientes necesarios para el desarrollo adecuado del bebé, como proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Por último, considera el sabor y la consistencia de la leche y asegúrate de que sea adecuada para el bebé. Es recomendable hablar con el pediatra antes de comprar cualquier tipo de leche.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomiendan la alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros 6 meses de vida.

La leche es fundamental en los primeros estadios de crecimiento del niño. Se trata de un producto rico en proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Antes de comprar una leche en polvo para bebés, has de tener en cuenta si tu hijo sufre algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por ejemplo, a la lactosa o al azúcar. En caso de detectar después de dar a tu bebé la leche de fórmula, alguno de estos síntomas, cólicos, erupciones o diarrea, consulta con tu pediatra.

Tipos de leche para bebés

La leche materna es la mejor opción para los bebés, ya que proporciona todos los nutrientes necesarios y ayuda a proteger contra enfermedades. La leche de fórmula es una alternativa a la leche materna y está hecha a base de proteínas de vaca, grasas y carbohidratos. La leche de continuación es una leche diseñada para bebés a partir de los 6 meses que ya han comenzado a comer alimentos sólidos. Esta leche contiene una mayor cantidad de hierro y otros nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo.

¿Leche materna o leche de fórmula en polvo?

Ha de quedar claro que la leche materna es el mejor alimento para el bebé, especialmente en sus primeros meses de vida, pero la lactancia materna es algo muy personal que cada una debemos valorar y elegir. Aún así, aunque a muchas madres les gustaría amamantar a su hijo, por sus múltiples beneficios a parte de ser un momento muy bonito en el que se fortalece nuestro vínculo con él, pueden ocurrir casos en las que no podemos o nos es muy difícil dar el pecho y se necesitan alimentarlo con leche de fórmula.

Alimentar a tu bebé con leche de fórmula, o también conocida como leche infantil, ayudará a que el padre pueda tener también una conexión con su hijo.

¿Qué es la leche de fórmula en polvo para bebé?

La leche de fórmula en polvo o fórmula maternizada en polvo es un polvito que se ha fabricado a base de proteína de leche de vaca y que ha sido modificada para que sea más parecida a la leche materna, es una formula que contiene todos los nutrientes que el bebé necesita para uncorrecto crecimiento. Existe de diversos tipos y grados de enriquecimiento.

A partir de un año, el estómago del bebé ya está preparado para asimilar una dieta variada que incluye la leche de vaca. La leche de fórmula en polvo se utiliza cuando la madre no puede amamantar a su bebé por diferentes motivos: trabajo, no tenemos cantidad suficiente, enfermedad, dolor en el pecho y otros motivos.

La OCU clasifica las leches artificiales en tres tipos:

Leche artificial de tipo 1 o de inicio. Indicada para bebés de entre 4 y 6 meses de vida que no puedan consumir leche materna por diferentes razones. Es la leche que más se parece a la leche materna.

Leche artificial de tipo 2 o de continuación. La Asociación Española de Pediatría (AEP) la aconseja para bebés de 6 hasta los 12 meses.

Leche artificial de crecimiento o tipo 3. Está indicada para bebés a partir de los 12 meses hasta los 3 años. En los análisis realizados se indica que la leche de crecimiento no necesaria y en su lugar pueden tomar leche de baja la cual resulta más barata. Tras analizarlas, el informe esclarece que no suponen una ventaja alimentaria incluso y que cuentan con un alto contenido en azúcares añadidos y calorías la pueden hacer poco saludables para el bebé.

¿Cuál es la mejor leche que reemplaza la leche materna?

Almirón, Blemil y Nutribén son algunas de las marcas más populares del sector de las leches infantiles.

Otras marcas que también nos ofrecen leche de formula de buena calidad son Hero Baby y Nestlé.

Los nutrientes que deben estar presentes en la leche de fórmula son: minerales para el desarrollo de huesos y dientes, vitaminas para fortalecer el sistema inmunitario, y ácidos grasos esenciales, como el DHA (docosahexaenoico) y el ALA (ácido alfa linolénico). Comprueba la etiqueta nutricional. Una leche infantil de calidad debe contar con propiedades nutricionales similares a las de la leche materna.

¿En qué edad el bebé puede dejar de tomar leche en polvo de fórmula?

La leche de fórmula se da a los bebés hasta el primer año de vida, a partir de ese momento ya pueden empezar a tomar la leche de vaca. La leche de vaca no es muy adecuada para los bebés recién nacidos, ya que su estómago no está preparado para asimilar niveles altos de proteínas y minerales y se produciría una sobrecarga renal.

No se debe dar leche de vaca a nuestro bebé como la principal bebida láctea hasta que tenga más de 12 meses.

¿A partir de qué edad se puede dar leche de vaca a un bebé?

Los expertos recomiendan esperar hasta los 12 meses de edad antes de introducir la leche de vaca en la dieta de un bebé. Esto es debido a que la leche de vaca contiene una mayor cantidad de proteína y sal, y un menor contenido de grasas y carbohidratos, lo cual puede ser difícil para su sistema digestivo. Además, la leche de vaca no proporciona el mismo nivel de protección contra enfermedades que la leche materna o las fórmulas infantiles.

Es importante seguir las recomendaciones del pediatra o del profesional de la salud. Algunos bebés pueden tener alergias o intolerancias a la proteína de la leche de vaca, y es importante detectarlo temprano para evitar problemas de salud graves.

¿Los bebés de 0 a 6 meses pueden consumir leche de fórmula?

Sí, los bebés de 0 a 6 meses pueden consumir leche de fórmula como parte de su dieta. La leche de fórmula es una opción de alimentación para bebés que no pueden amamantar o que necesitan una fuente adicional de nutrición. Es importante seguir las instrucciones del fabricante al preparar y alimentar a su bebé con leche de fórmula, ya que es un sustituto de la leche materna y debe proporcionar a su bebé los nutrientes esenciales que necesita para crecer y desarrollarse adecuadamente.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la leche materna es la mejor opción nutricional para la mayoría de los bebés y se recomienda amamantar durante al menos los primeros 6 meses de vida. Si está considerando dar a su bebé leche de fórmula, es recomendable hablar con su pediatra o con un profesional de la salud para obtener más información y recomendaciones específicas para su bebé.

Cómo saber si un bebé está recibiendo suficiente leche

Hay varios indicadores que pueden ayudar a determinar si un bebé está recibiendo suficiente leche:

Pérdida de peso: Si un bebé pierde peso después del nacimiento, es posible que no esté recibiendo suficiente leche. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es normal que los bebés pierdan un poco de peso en los primeros días después del nacimiento.

Aumento de peso: Un aumento de peso regular es un indicador de que un bebé está recibiendo suficiente leche. Deben ganar entre 150 y 200 gramos por semana durante los primeros meses de vida.

Frecuencia de alimentación: Un bebé que está recibiendo suficiente leche debería alimentarse cada 2-3 horas durante el día y cada 3-4 horas por la noche.

Caca y Pupú: Un bebé que está recibiendo suficiente leche debería tener al menos 2-5 cacas blandas y amarillas al día.

Sueño: Un bebé que está recibiendo suficiente leche debería dormir bien entre las tomas, sin despertar con hambre.

Cómo almacenar la leche de fórmula

La leche de fórmula debe almacenarse correctamente para garantizar su frescura y evitar la contaminación. A continuación se presentan algunas recomendaciones para almacenar la leche de fórmula:

Antes de abrir el paquete, asegúrese de que la fecha de caducidad no haya vencido.

Una vez abierto, la leche de fórmula debe ser utilizada dentro de un plazo de 24 horas si se conserva a temperatura ambiente, o de 48 horas si se guarda en el refrigerador.

Si no va a utilizar toda la leche de fórmula de un paquete abierto, coloque la leche restante en un recipiente hermético y guarde en el refrigerador.

No utilice leche de fórmula que ha sido congelada o descongelada varias veces.

Si está preparando la leche de fórmula, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante para prepararla correctamente. Utilice agua limpia y hervida, y mezcle la leche de fórmula según las recomendaciones del fabricante.

Si está utilizando leche de fórmula en polvo, asegúrese de medir cuidadosamente las porciones para evitar el sobrealimento del bebé.

Es importante tener en cuenta que la leche de fórmula preparada debe ser consumida de inmediato, no se debe guardar para después.

Beneficios de la leche materna

La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los bebés, ya que proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo adecuados. Algunos de los beneficios de la leche materna incluyen:

Protección contra enfermedades: La leche materna contiene anticuerpos y otras sustancias que ayudan a proteger a los bebés contra infecciones y enfermedades, como la diarrea, las infecciones de oído y las infecciones respiratorias.

Mejora del sistema inmunológico: Ayuda a desarrollar un sistema inmunológico fuerte, lo que reduce el riesgo de enfermedades crónicas en la vida adulta.

Facilidad de digestión: Es fácil de digerir y ayuda a prevenir problemas gastrointestinales, como el cólico y la intolerancia a la lactosa.

Establece un vínculo emocional: El acto de amamantar ayuda a establecer un vínculo emocional entre la madre y el bebé, lo que puede ayudar a mejorar la salud mental y emocional de ambos.

Ahorro económico: Amamantar es gratis, no requiere equipos ni alimentos adicionales.

Contribuye a una recuperación postparto más rápida: La lactancia ayuda a la madre a recuperarse después del parto, ya que ayuda a reducir la pérdida de sangre y a volver a su peso y figura previos al embarazo.