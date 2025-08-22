Unicaja Baloncesto arranca motores en el Hospital Quirónsalud Málaga

Fact checked

El Unicaja se ha reunido esta mañana en el Hospital Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial de Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, para el ya tradicional desayuno informativo junto con los medios de comunicación locales. A su conclusión, Kendrick Perry y Tyson Pérez atendieron a la prensa para hablar de sus sensaciones con vistas al nuevo curso.

La plantilla del Unicaja ha asistido hoy al tradicional desayuno informativo que se celebra al comienzo de la temporada en el Hospital Quirónsalud Málaga junto a la prensa local. Todo el equipo al completo a excepción de Olek Balcerowski, concentrado con Polonia para el Eurobasket y Alberto Díaz, que hoy regresa a Málaga tras confirmarse que no podrá estar en el campeonato con España, han pasado por la pertinente analítica a primera hora y después han disfrutado de un agradable desayuno en la terraza de la cafetería del hospital. Tras haber respuesto fuerzas, los jugadores Kendrick Perry y Tyson Pérez atendieron a los medios de comunicación para ofrecer sus valoraciones del nuevo curso que arranca.

La cita finalizó con la habitual foto de grupo al pie del hospital junto al cuadro médico que se ha encargado de los reconocimientos médicos y en representación de todo el Hospital que atiende las necesidades médicas de la plantilla durante toda la temporada, con los doctores Miguel Marcos, director médico y jefe de Medicina Interna de Quirónsalud Málaga, y Rafael López Arévalo, jefe del Servicio de Traumatología, a la cabeza. También han estado presentes los equipos de Cardiología, con los doctores Enrique Puche y Antonio Esteban como jefe del servicio; o Cirugía Oral y Maxilofacial, con el doctor Primitivo de la Quintana al frente, así como todo el equipo de Radiodiagnóstico, representado por el doctor Nacho Rivera.

Kendrick Perry: “Mucha emoción”

El base norteamericano, que ya hace sus pinitos con el español, empezó afirmando que “este año será un poco diferente, hay muchas caras nuevas, pero será emocionante tratar de aclimatar a los nuevos chicos al sistema que hemos construido aquí. Y, obviamente, siempre es bueno ver caras familiares. Mi trabajo como líder, como base, como co-capitán, es tratar de asegurarnos de aclimatar a todos lo antes posible”.

“Desde que llegué a Málaga siempre me ha gustado liderar, me he comprometido a tratar de hacerlo a mi manera. Obviamente, Alberto Díaz me ha ayudado a sentirme un poco más cómodo con la ciudad, la gente y todo. Este es mi cuarto año aquí, así que definitivamente asumo esa responsabilidad un poco más cada año”.

“Es un poco difícil hablar de expectativas en este momento. No tenemos nuestro equipo completo todavía, tenemos compañeros que cumplen con sus selecciones, algunos pueden estar un poco tocados por la temporada… Una vez que los reunamos a todos y estemos en la misma página será más fácil tener una imagen, pero por ahora tenemos mucha emoción. Hay mucha energía fresca y nueva, y solo tratamos de continuar construyendo sobre lo que comenzamos en los últimos años”.

También quiso mandar un mensaje a la afición en un perfecto español: «Vamos a aganar, muchas gracias por su apoyo como siempre».

Tyson Pérez: “Trabajaremos para repetir lo del curso anterior”

“Estamos con mucha emoción. Al final todas las pretemporadas son muy bonitas, el reencontrarte con antiguos compañeros, los nuevos que vienen… toda esa parte que extrañas del baloncesto que no tienes durante semanas de verano por el descanso y demás. Estamos con muchas ganas de empezar ya, de empezar a competir y ver cómo estamos”.

“No me suelo poner muchas expectativas. Al final intentaré hacerlo lo mejor posible, hacer un poco lo que hice el año pasado. Y trabajar, sobre todo trabajar para que pueda aportar y estar ahí los días importantes”.

“Al final en el baloncesto profesional siempre tienes exigencias. Estés en el equipo que estés, siempre tienes esa exigencia de luchar por algo. Creo que la mantendremos en la cabeza, intentaremos trabajar para repetir lo del curso anterior. ¿Por qué no lo íbamos a hacer?”

Así, el comienzo de la pretemporada del Unicaja viene marcado, un año más, por el tradicional desayuno en Hospital Quironsalud Málaga con los medios de comunicación, donde el entrenador del equipo, Ibon Navarro, ha repasado la actualidad del Club.

En primer lugar, ha indicado que los jugadores han regresado de sus vacaciones “con muchas ganas, con mucha predisposición a aprender cosas nuevas, porque vamos a tener que hacerlas. Creo que los nuevos han tenido una muy buena acogida. Ayer también recibimos ya de vuelta a Xavier Castañeda y con la llegada de Chris Duarte tenemos aquí a todos los jugadores nuevos. Ahora será cuestión de empezar otra vez a construir, pero como no podía ser de otra forma, la predisposición de todo el mundo es muy buena”.

Cuestionado por si va a cambiar el estilo del Unicaja actual con respecto al de la temporada pasada, el técnico ha apuntado que “si algo hemos tenido bueno los últimos dos años, es que hemos mantenido una línea en muchas cosas positiva: primero, porque funcionaba, y segundo, porque manteníamos los mismos jugadores. Ahora hay cuatro jugadores nuevos de trece, vamos a decir. Hay que cambiar porque tenemos jugadores probablemente de tanta calidad como los que se han ido pero diferentes, de diferente tipo, juego, características y nos tenemos que adaptar y aprender. Eso evidentemente va a llevar un tiempo”.

Por último, en relación a las expectativas del equipo tras la exitosa temporada anterior, Ibon Navarro ha subrayado que es importante “el control de expectativas. El problema es que pensemos que estamos en agosto del 2025, pero a nivel de construcción estamos en agosto de 2022. Está muy bien lo que hemos conseguido, vamos a intentar mantenerlo, pero a nivel deportivo ahora necesitamos un tiempo que es el que tuvimos en la temporada de 2022. Tenemos que construir todo, necesitamos encajar todas las piezas, habrá días mejores, días peores… creo que tenemos un camino ya avanzado, pero también es un camino que nos puede perjudicar si todo el mundo piensa que el equipo va a tener un rendimiento inmediato como el que ha tenido estos últimos tres años, eso no va a pasar”.