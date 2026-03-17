Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Tottenham - Atlético de Madrid de la Champions League Este Tottenham - Atlético de Madrid es de la vuelta de octavos de la Champions League y se juega en Londres El Atlético consiguió ganar 5-2 en la ida y está por delante en la eliminatoria

El Atlético de Madrid afronta este choque como casi un trámite, ya que la ventaja que obtuvo en la ida al ganar 5-2 en el Metropolitano le permite llegar a este encuentro con una amplia y cómoda diferencia. Pese a ello, el Tottenham no se dará por vencido y esperan poder dar la campanada y remontar el marcador para meterse en los cuartos de final. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de la Champions League.

Horario del Tottenham – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Champions League

El Atlético de Madrid viaja a Londres para enfrentarse al Tottenham en el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto que dirige el Cholo Simeone consiguió ganar 5-2 en la ida en el Metropolitano, por lo que tiene todo de cara para poder meterse en los cuartos de la máxima competición continental. La ventaja de los colchoneros es bastante amplia, pero no deben confiarse porque un resultado fatal les apearía del torneo. Los colchoneros se enfrentarían al Barcelona o al Newcastle en la siguiente ronda de la competición.

A qué hora es el partido de la Champions League Tottenham – Atlético de Madrid

La UEFA ha programado este emocionante Tottenham – Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League para este miércoles 18 de marzo. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre los colchoneros y los ingleses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados de ambos conjuntos para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Tottenham Hotspur Stadium.

Dónde y cómo ver gratis el Tottenham vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se juegan en la máxima competición continental, así como los de la Europa o de la Conference League fue Movistar+. Este Tottenham – Atlético de Madrid de la vuelta de los octavos de final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago, así que habrá que tener activa la suscripción para ver este tipo de torneos, lo que significa que no se podrá ver gratis por TV nada de lo que ocurra en Londres.

Todos aquellos hinchas del cuadro rojiblanco y los amantes de las diferentes competiciones continentales en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online este choque de la vuelta de los octavos de final de la Champions League Tottenham – Atlético de Madrid mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará la página web de este medio para que todos los clientes puedan entrar y ver lo que suceda en la capital de Inglaterra.

Además, hay que comentar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Cuando termine el Tottenham – Atlético de Madrid publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las mejores reacciones que se produzcan en el estadio londinense.

Dónde escuchar por radio en directo el Tottenham – Atlético de Madrid

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que aquellos aficionados del Atleti que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de la vuelta de los octavos de final de la Champions League van a tener la posibilidad de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con Londres para contar todo lo que esté ocurriendo en el Tottenham – Atlético de Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Tottenham – Atlético de Madrid

El Tottenham Hotspur Stadium, ubicado en Londres, será el escenario donde se jugará este emocionante partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League Tottenham – Atlético de Madrid. Este campo se inauguró en 2019, por lo que se trata de un recinto deportivo bastante joven. Tiene capacidad para recibir a casi 63.000 espectadores y se espera que haya una buena entrada este miércoles, pero el público es consciente de que la remontada será una tarea muy complicada para los suyos.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Daniel Siebert para que imparta justicia en el Tottenham – Atlético de Madrid de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Será su compatriota Bastian Dankert el que estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomentarle que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos.