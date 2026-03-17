La Guardia Civil recupera de la basura los teléfonos de los detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ya analiza los dos teléfonos móviles de Julián, uno de los dos hermanos acusados del asesinato de su vecina Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz). Los detenidos machacaron y tiraron los dos teléfonos cuando se vieron cercados por la investigación, pero la UCO los ha recuperado de la basura.

Julián y Manuel, los dos hermanos detenidos por el crimen y por la más que posible agresión sexual a Francisca Cadenas, tenían micrófonos ocultos en su vivienda y en sus vehículos; así la Guardia Civil pudo saber su reacción ante la última reconstrucción con testigos en la puerta de su vivienda.

Ese día 7 de marzo, tras conocer que los investigadores les llamaban a declarar como investigados, los hermanos machacaron los dos teléfonos de Julián, el hermano que terminaría confesando parcialmente el crimen, y los arrojaron a la basura. Los guardias de la UCO sólo tuvieron que seguirles y recuperar los terminales.

A prisión provisional por destruir pruebas

El hallazgo, dos días después, de los restos de Francisca Cadenas enterrados en el patio de luces de la vivienda de los dos vecinos de Francisca, unido a las conversaciones entre los hermanos que grabaron los micrófonos de la Guardia Civil, son sin duda los dos indicios principales que les han llevado a prisión provisional mientras continúa la investigación.

Sin embargo, otro de los motivos por los que el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros envía a los hermanos a prisión provisional es, precisamente, el riesgo de destrucción de pruebas, tan real como que macharon los teléfonos móviles que ahora se están analizando por parte de los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO).

La UCO culpa a los dos hermanos

Este análisis de los móviles recuperados forma parte de varias diligencias que quedan por practicar en la investigación judicial. Los investigadores quieren reconstruir paso a paso lo que los acusados hicieron con su víctima, y con el hermano mayor en el punto de mira de la UCO.

Los investigadores consideran que los indicios recabados hasta ahora indican presuntamente que Manuel, el hermano mayor, participó en el crimen junto a Julián. La tarea de los guardias se centra ahora en demostrar que Manuel estaba en su casa cuando Francisca Cadenas todavía estaba viva y no llegó más tarde, como defienden sus abogados.

El auto de prisión provisional dictado por el juez instructor deja una pista al respecto: «Manuel conoce elementos relativos al momento de la muerte… En modo alguno se puede determinar que Manuel hubiera resultado totalmente ajeno a los hechos investigados».