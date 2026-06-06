El testigo falso del caso Daniel Sancho va camino del banquillo acusado de estafar 10.000 euros a Daniel Sancho. La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el último recurso del testigo fallido y acuerda que su procesamiento por el delito de estafa continúe.

Nilson Domínguez aseguró que fue pareja de Edwin Arrieta y que le había denunciado por amenazas de muerte y coacciones, una situación similar a la que decía Daniel Sancho que había ocurrido con él.

Nilson prometió a Rodolfo Sancho que declararía en el juicio de Tailandia y contaría su caso con Edwin Arrieta ante el juez; sin embargo, tras recibir dinero de la defensa para pagar su viaje a Tailandia, no se presentó.

A lo largo de numerosos contactos entre los abogados de Daniel Sancho y el propio Rodolfo Sancho, Nilson se comprometió a declarar en el juicio de Tailandia sin pedir dinero a cambio, según la versión de los letrados de la defensa.

Una presunta estafa de 10.000 euros

Lo que sí pidió es que le pagáramos los gastos del viaje a Tailandia, del pasaporte y del visado. Rodolfo también le ayudó a sufragar los gastos hospitalarios de su padre; nos dijo que estaba aquejado de una grave enfermedad», explica Carmen Bafalgón, miembro del equipo de la defensa de Sancho.

«En total le debimos dar más de 10.000 euros, todos justificados y consignados para los gastos que necesitaba hasta llegar a Madrid», puntualiza Balfagón.

«Insistimos en que el viaje a Tailandia lo contrataríamos nosotros, pero nos puso mil pegas, y finalmente acordamos enviarle dinero para el viaje en avión desde Colombia a Madrid; desde España a Tailandia le dijimos que ya nos ocupábamos nosotros a través de una agencia nuestra de confianza», explica Balfagón.

Las contradicciones del testigo

Nilson llegó a hacer una entrevista para un conocido programa de televisión líder de las tardes. Fue en abril de 2024, en una entrevista durante la que el testigo, sin desvelar su identidad, contó que fue pareja de Edwin y tuvieron una relación complicada con amenazas, un control férreo de su pareja y problemas con las drogas.

En esa entrevista en Antena 3, Nilson llegó a decir: «Edwin me envía un grupo policial, yo fui detenido y los policías me indicaron que yo no podía volver a Venezuela porque tenía que quedarme con Edwin. Decía que si volvía para Venezuela, él tenía la dirección de mis familiares y me iba a matar y las cenizas se las iba a enviar a mis familiares».

«Hubo amenazas por teléfono, tuve que cambiar mi teléfono, donde un día llegué a tener más de 200 llamadas telefónicas», ha descrito el testigo. Además, Arrieta, presuntamente, le intentaba comprar: «Me ofrecía dinero en cantidades solo para que fuera a Colombia».

Una casa a cambio de declarar

Todo cambió cuando el testigo pidió a la defensa de Sancho que le compraran una casa en Venezuela. «Decía que ya sabía que nos negábamos a pagarle a cambio de declarar, pero que debíamos ayudarle a comprarse una casa en Colombia; obviamente, Rodolfo se negó», explica Balfagón.

A partir de ahí el testigo empezó a mostrarse distante y la confianza de los abogados se resintió. Finalmente, el testigo no fue a declarar a Tailandia. Los abogados dicen que simplemente les bloqueó el teléfono y desapareció días antes del día fijado para su viaje.

Poco después, Nilson reapareció en las televisiones contando una historia bien diferente que, aunque no podía influir en el juicio, sí menoscababa la imagen del entorno de Daniel Sancho.

El testigo cambia de opinión.

Meses después, Nilson volvió a un programa de televisión para contar que «se había sentido presionado» por los letrados de Daniel Sancho. Que los abogados le pidieron que exagerara su declaración y él se negó a hacerlo y por ese motivo no declaró.

De repente, Nilson se declaró «asustado», denunciando que notó un cambio de trato de los abogados de Daniel Sancho y temía represalias. Tanto, que cree que Rodolfo Sancho tiene mucho poder y puede mandar que le maten en Venezuela por no ir a declarar.

La defensa de Daniel Sancho no daba crédito a todo lo que relataba el testigo renegado. No solo porque se sentían estafados por el testigo, sino también porque niegan cualquier amenaza o presión por su parte.

«No tiene ningún sentido, simplemente nos ha estafado y ahora pretende sacar dinero de las televisiones perjudicándonos porque nos negamos a pagarle una casa y más cosas que comenzó a exigir cuando se acercaba la fecha en la que debía viajar a Tailandia. «¿Pero qué sentido tendría amenazarle, cosa que no ha ocurrido jamás, si nunca llegó a declarar en el juicio y todo lo que diga no puede influir jurídicamente?», se preguntaba Carmen Bafalgón.

La defensa de Daniel Sancho reaccionó denunciando al falso testigo por estafa y Nilson respondió denunciando a Rodolfo Sancho y a sus abogados por coacciones y amenazas que ya han sido archivadas.

«No me ofrecí a ser testigo».

Lo que sí sigue en pie es el proceso contra Nilson Domínguez, que ha negado, incluso, haberse ofrecido a ser testigo de Daniel Sancho en su juicio en Tailandia.

Sin embargo, el auto del juez sí estima que «se trata de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de estafa, de tal forma que las cuestiones que plantea en el recurso, en cuanto a que no existió engaño, ni ánimo de lucro, o que él nunca llegó a ofrecerse para asistir como testigo al proceso penal del hijo del querellante, podrán ser invocadas por el recurrente durante la celebración del juicio oral».

Además, el juez también rechaza la solicitud de Nilson de juntar su acusación por estafar a Rodolfo Sancho con la denuncia que Nilson puso al padre de Daniel Sancho por supuestas coacciones a su persona.

«Son dos temas diferentes que pueden ser juzgados cada uno en un juzgado diferente», expuso este juez, sin saber que el otro juez ha archivado la demanda de Nison contra Rodolfo Sancho.