Al menos ocho niños heridos en un accidente en una atracción de la feria de Tona (Barcelona)

Al menos nueve personas han resultado heridas, entre ellas ocho menores de edad, tras un accidente registrado durante la noche de este martes en una atracción de feria instalada con motivo de la Fiesta Mayor de Tona, en la comarca de Osona, Barcelona. El suceso ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y ha llevado a las autoridades a precintar la instalación mientras se investigan las causas del incidente.

El accidente se produjo cuando una de las atracciones sufrió un fallo al abrirse una de las puertas mientras se encontraba en funcionamiento y con varias de las víctimas a bordo. Como consecuencia de la avería, múltiples personas resultaron heridas con contusiones y fueron atendidas por los servicios sanitarios desplazados hasta el recinto ferial.

Por su parte, dos niñas, de 12 y 14 años, sufrieron varias fracturas y fueron evacuadas al hospital de Vic con un diagnóstico de menor gravedad. A este mismo centro sanitario se derivó también a tres heridos leves.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), los Bomberos de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra, que coordinaron la atención a los afectados y aseguraron la zona. Los heridos fueron evacuados a distintos centros hospitalarios en función de la gravedad de sus lesiones, mientras el resto de asistentes era desalojado del entorno de la atracción.

Tras el accidente, los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación para esclarecer qué provocó el fallo de la atracción y determinar si el problema es de origen técnico, de mantenimiento o de funcionamiento. Como parte de las diligencias, la instalación ha quedado precintada para permitir que los especialistas realicen una inspección completa y recopilen todas las pruebas necesarias antes de decidir si puede volver a ponerse en servicio.