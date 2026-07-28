El incendio en la L1 del Metro de Barcelona deja 131 heridos y 39 hospitalizados

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha confirmado la atención a un total de 137 personas tras el incendio registrado en la catenaria del Metro de Barcelona entre las estaciones de Glóries y Clot, en la línea 1, la tarde de este lunes. Del total de afectados, 131 presentaban un estado leve y otras 6 fueron calificadas como menos graves, según el balance difundido por el servicio de emergencias a través de un mensaje en sus redes sociales.

Según ha informado el propio SEM, pese al elevado número de personas atendidas, ninguna de ellas presenta riesgo vital. No obstante, la magnitud del incidente ha obligado a movilizar un amplio dispositivo sanitario que incluyó la activación de 24 ambulancias para atender a los usuarios afectados por el humo y las incidencias derivadas del fuego en las instalaciones eléctricas del suburbano.

De las personas atendidas, 39 tuvieron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios y de urgencias de la ciudad. Según el desglose ofrecido por el SEM, 6 pacientes fueron derivados al Hospital de Sant Pau, 5 al Hospital Sagrat Cor y 4 al Hospital del Mar. El resto, hasta completar los 39 traslados, fueron distribuidos entre los Centros de Urgencia de Atención Primaria de Sant Martí, Dos de Maig, Cotxeres y Pere Camps, que absorbieron a 24 de los afectados.

El incendio, originado en la catenaria del tramo comprendido entre Glóries y Clot, provocó el corte inmediato de la circulación en la L1 entre las estaciones de Cataluña y La Sagrera, dejando sin servicio uno de los tramos más transitados de la red de Metro de Barcelona en pleno inicio de la tarde, con la consiguiente afectación para miles de usuarios que a esa hora circulaban por la línea.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) trasladó ya durante la misma jornada del lunes que su previsión pasaba por recuperar el servicio en el tramo afectado a partir del martes, una vez completadas las labores de revisión e inspección de la infraestructura dañada por el fuego.

Esa previsión se ha cumplido. TMB ha confirmado este martes, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, que el servicio de Metro ha arrancado con «normalidad» en toda la red, incluido el tramo entre Cataluña y La Sagrera que permaneció cortado tras el incidente.

En su actualización de este martes, el SEM ha revisado ligeramente al alza la cifra total de personas atendidas, que se sitúa finalmente en 139, de las cuales 129 fueron catalogadas en estado leve y 7 en estado menos grave. El número de traslados hospitalarios se ha mantenido en 39, con idéntico reparto entre los centros sanitarios: 6 en el Hospital de Sant Pau, 5 en el Hospital Sagrat Cor, 4 en el Hospital del Mar y 24 repartidos entre los distintos centros de urgencia de atención primaria de la ciudad.