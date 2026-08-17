Abucheos a la ministra Elma Saiz en su visita a Ceuta: «¡Dimisión, sois los culpables de las muertes en el mar!»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha sido recibida este lunes con abucheos y gritos de «dimisión» a su llegada al Palacio de la Asamblea de Ceuta, donde se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Es la primera vez que Saiz visita Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio.

«Sois los causantes de tantas muertes en el Estrecho por la política migratoria», le ha espetado una ciudadana ceutí. El Gobierno cifra en 80.000 el número de personas que entraron de forma irregular en Ceuta, que sigue lejos de recuperar la normalidad.

En los últimos días han viajado hasta Ceuta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego. Este domingo lo hizo la ministra de Sanidad, Mónica García.

Sánchez se desplazó a Ceuta al día siguiente de la entrada masiva pero desde el 1 de agosto permanece en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote), donde pasa sus vacaciones.

«No molestar a Marruecos»

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha endurecido este lunes sus críticas por la «falta de respuestas» y la «pasividad» del Gobierno ante la crisis migratoria. Vivas se ha preguntado si la pasividad del Ejecutivo busca «no molestar» a Marruecos.

Tras celebrar un Consejo de Gobierno extraordinario, el dirigente popular ha denunciado que la ciudad «está en peligro» tras un episodio que, ha recordado, supuso un ataque a la integridad territorial de España.

Una agresión lo suficientemente «importante», ha defendido, como para que el Estado despliegue «todos los medios necesarios» para ponerle fin a sus consecuencias. Algo que, según ha lamentado, todavía no ha ocurrido pese a contar con «capacidades suficientes» para devolver «la normalidad» a Ceuta «en un plazo no superior a 30 días».

En este sentido, el mandatario ceutí ha acusado al Gobierno de «maquillar la realidad» afirmando que en 48 horas Ceuta recuperó su normalidad y sólo quedaban «2.500» personas de las que entraron en la avalancha del 30.

El presidente ha advertido que Ceuta «vive sobrecogida y con el alma en vilo» por las consecuencias que la situación está teniendo sobre «la seguridad ciudadana, el funcionamiento de los servicios, la convivencia y la seguridad nacional».