Abucheos e insultos a Mónica García, que huye de los médicos en Ceuta: «¡Dimisión, basura, y Sánchez de vacaciones!»

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido recibida con abucheos y gritos de «dimisión» por parte de los ceutíes a su salida de la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, donde se ha reunido con el delegado, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz. García se ha desplazado este domingo hasta la ciudad autónoma, dos semanas después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes.

En este tiempo, los sanitarios han venido denunciando la falta de recursos en los hospitales, colapsados, además de la situación de insalubridad en determinadas zonas de la ciudad donde se concentran los ilegales y el riesgo de epidemias.

García se reunirá además con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y, tras estos encuentros, ofrecerá una rueda de prensa. También está previsto que visite el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá un encuentro con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos. Posteriormente, se reunirá con representantes de organizaciones sociales.

La ministra ha sido abucheada con gritos de «dimisión», «traidora» y «sinvergüenza» por parte de los ciudadanos ceutíes. Además, varios médicos de Urgencias han tratado de hablar con ella cuando se encontraba en el interior del vehículo oficial, sin éxito, pues García se ha subido al coche sin mediar palabra con los sanitarios.

Esta visita se produce entre fuertes críticas de los profesionales sanitarios al negar desde el Gobierno la situación de colapso que sufren.

Además de la falta de personal y recursos, especialmente para atender las urgencias médicas que se han multiplicado tras la avalancha, los médicos denuncian el riesgo de epidemias, pues se están detectando casos de sarna, tuberculosis y otras infecciones.

Igualmente, advierten del aumento de las agresiones sexuales, especialmente de menores marroquíes por parte de los inmigrantes.

El PP reclama la dimisión

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido este domingo la dimisión de la ministra de Sanidad por ser «culpable» del «colapso sanitario» que sufre Ceuta tras la invasión.

En declaraciones a los medios desde Tarifa (Cádiz), Bendodo ha señalado que las urgencias atienden a «500 personas al día, cinco veces más que lo habitual». «Las competencias son del Ministerio de Sanidad, no de las ciudades autónomas», ha recordado.

Dicho esto, se ha cuestionado el refuerzo del Gobierno ante una «urgencia sanitaria que hay que atenderla». «Contratar dos médicos y dos enfermeros más es una tomadura de pelo. Es no estar en la realidad», ha reprochado el dirigente del PP, que ha indicado que han entrado 80.000 personas de forma irregular, «algunas con patologías muy graves».

En este sentido, ha criticado también la postura del Ejecutivo ante médicos en Ceuta «que doblan y triplican turnos» mientras «están sosteniendo las urgencias». «Y cuando se quejan de esto se les llama por parte del Gobierno que son alarmistas», ha apostillado.

Ante esto, ha pedido a la ministra de Sanidad que «tiene que asumir su responsabilidad» por la situación en Ceuta. «Es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad y, evidentemente, no le pido que vaya. Le pido que dimita», ha anunciado.