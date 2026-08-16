Un diputado del PSOE en Ceuta acusa al Gobierno de «mentir»: «Necesitamos que no haya más robos ni más violaciones»

El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la cámara, Melchor León, ha criticado la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de un mensaje en sus redes sociales, León se ha mostrado rotundo hacia el Ejecutivo: «No voy a permitir que el Gobierno nos siga mintiendo», ha aseverado. «Primero está mi ciudad, primero está Ceuta», ha añadido.

El diputado ha destacado que los ceutíes necesitan seguridad, y «que no haya más robos ni más agresiones ni más violaciones». Igualmente, ha dejado claro que no teme a la censura ni a las posibles represalias por parte del PSOE: «No voy a dejar de decir lo que pienso por miedo a las consecuencias dentro de mi propio partido», ha advertido, añadiendo: «Si por decir la verdad me abren expediente o me expulsan, me da igual». León ha explicado que le es imposible «callarse mientras la ciudad se cae a pedazos».

El diputado se ha dirigido especialmente al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, al que ha acusado de «mirar para otro lado».

«Mientras esta ciudad se desangra, con 28 millones de euros en pérdidas, fiestas suspendidas, comercios cerrando y vecinos que ya no reconocen sus calles, él ha antepuesto sus intereses personales y su carrera política al bienestar de Ceuta», ha considerado.

Igualmente, le ha reprochado que «no da la cara» ante los ceutíes «en el peor momento de las últimas décadas», por lo que «no puede seguir representando» a los ciudadanos.

En este marco, ha reclamado: «Pido, alto y claro, su dimisión. Ceuta merece a alguien que la defienda, no que la administre desde la distancia». «Esto no es política, esto es dignidad», ha señalado.

Ha reclamado que los menores puedan volver a salir a la calle «tranquilos, sin miedo» y ha aludido a robos, agresiones y violaciones como problemas que, a su juicio, han generado incertidumbre entre la población.