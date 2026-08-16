Otra medalla para España: bronce en maratón por equipos femeninos

La selección española femenina de maratón, formada por Carolina Robles (octava), Fátima Ouhaddou (decimoquinta), Ester Navarrete (decimoctava) y Meritxell Soler (vigésima), logró este domingo la medalla de bronce por equipos en la última jornada del Europeo de Atletismo en Birmingham.

La prueba de maratón tuvo su salida y llegada en la céntrica y monumental Victoria Square y se compuso de un tramo de un kilómetro que se recorrió al principio y al final de la carrera y de un circuito de cinco kilómetros al que se dieron ocho vueltas.

El triunfo individual fue para la finlandesa Alisa Vainio, de 28 años, que dominó la carrera desde el inicio, entró en la meta en solitario y paró el crono en un tiempo de 2 horas 22 minutos y 26 segundos, récord de los campeonatos. Por detrás, la húngara Lilli Anna Vindics-Toth con 2h27:21, plata con marca personal, y la británica Abbie Donnelly, tercera con 2h27:33.

La primera española fue Carolina Robles, que completó su primer maratón en un campeonato continental y firmó una meritoria octava posición con 2h28:07. Fátima Azzaharaa Ouhaddou quedó decimoquinta (2h30:37), la gallega Ester Navarrete decimoctava (2h31:57) y la catalana Meritxell Soler vigésima (2h32:21).

Bronce de España en maratón

Para la clasificación por equipos se suman los tres tiempos de las tres primeras atletas de cada país, siendo el menor el que se lleva la victoria. El equipo español registró un tiempo total de 7 h 30 min 41 s, pudiendo revalidar el bronce continental logrado hace dos años en Roma 2024.

La medalla de oro fue para el equipo de Gran Bretaña (7h26:01), en el que destacaron el bronce individual de Abbie Donnelly y el quinto puesto de Natasha Wilson, y la plata para Italia (7h28:59), con la sexta posición de Rebeca Lonedo como mejor resultado.

Esta es la séptima medalla para España en el Europeo de Atletismo en Birmingham, tras los oros de los marchadores María Pérez y Paúl McGrath, las platas de Miguel Ángel López, también en marcha, y de Marta García en 5.000, y los bronces en marcha de Raquel González y Mohamed Attaoui en 800.