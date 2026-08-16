Jenni Hermoso se despide del Tigres de México antes de fichar por el Atlético

Jenni Hermoso se ha despedido este sábado de los Tigres UANL, equipo con el que estuvo desde enero del 2024. La veterana jugadora negocia su regreso al Atlético de Madrid en año de Mundial, de cara a poder regresar a las convocatorias de Sonia Bermúdez y poder acudir a la cita el próximo verano a defender el título logrado en 2023 en Sídney. A la espera de que se cierre su fichaje, el primer paso ya está dado, que era rescindir su contrato con su antiguo club.

«Hay una frase que dice: ‘Crecer es aprender a despedirse’. Para mí, no es un adiós, sino un hasta pronto porque una parte de mi vida se queda en México y aquí en Tigres. Esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Me llevo muchas amigas», afirmó la española a través de un vídeo que el equipo publicó en sus canales oficiales.

La jugadora recibió un homenaje en el estadio Universitario tras la disputa del último partido de Tigres, en el que Jenni Hermoso ya no jugó. De hecho, llevaba sin hacerlo desde mayo, cuando ganaron en cuartos de final de la Liga Clausura contra Toluca.

💛 Siempre serás una Amazona, Jenni. ¡Gracias! pic.twitter.com/gEXBAc2Lfg — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 15, 2026



Hermoso, de 36 años, llegó a Tigres en el Clausura 2024. Desde entonces ha disputado en el equipo 98 partidos y ha marcado 32 goles, siendo campeona de Liga y un título de Campeón de Campeonas en 2024. Aunque su marcha parecía un hecho, no ha sido hasta la madrugada del domingo cuando el club lo ha hecho oficial en sus redes sociales.

«Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy triste porque siempre cerrar ciclos o cambios traen ese sentimiento. Me encontré un equipo ganador, campeón, que me recibió con los brazos abiertos, eso aquí lo pude conseguir. Llegar al equipo más campeón de México fue extraordinario», aseveró Hermoso.

Fin a la aventura mexicana

Jenni Hermoso llegó al fútbol de México en el Apertura 2022 para formar parte del Pachuca, conjunto con el que disputó 41 partidos y marcó 26 anotaciones, aunque no logró levantar una liga. Con ese fin firmó con los Tigres UANL en 2024, el equipo más ganador de ligas del campeonato femenino mexicano, que data del 2017.

«Le doy gracias a la afición que me ha cuidado en todo este tiempo, a la directiva y a todos en general. Espero que el equipo siga creciendo y que sigan cuidando a las jugadoras que son parte muy importante de este deporte. Me voy muy feliz de Tigres», señaló.