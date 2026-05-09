Jenni Hermoso desvela que algunas de las futbolistas que renunciaron a jugar con España «se arrepienten»

Jenni Hermoso ha desvelado que algunas de las futbolistas que renunciaron a jugar con España, y se perdieron el Mundial 2023 que ganó la selección española, «ahora se arrepienten». La mediática jugadora ha explicado que «estaba completamente de acuerdo con el mensaje» que tenían esas futbolistas que no quisieron ir con España, «pero no entendí la forma en la que se transmitió» ese mensaje.

Hermoso, que ahora juega en México, se refiere al cisma que se formó en la selección española femenina en la época de Jorge Vilda como seleccionador. Hasta 15 jugadoras renunciaron a ir con España, perdiéndose el Mundial que acabó ganando nuestra selección. Si bien Jenni Hermoso formaba parte de ese grupo de futbolistas que pedían cambios y estaba de acuerdo con lo que solicitaban esas jugadoras, sí acabó jugando el Mundial.

Casi tres años después de aquello, Jenni Hermoso desvela ahora que algunas de esas futbolistas se arrepienten: «Algunas se arrepienten ahora al ver lo que se perdieron (ganar el Mundial). Personalmente, no quería depender de opiniones externas. Me criticaron, pero no me afectó. Y no juzgué a nadie. Cada quien toma sus propias decisiones y acepta las consecuencias».

La futbolista española ha detallado que recibió amenazas tras su grave incidente con Luis Rubiales en la ceremonia de entrega de medallas de aquel Mundial, cuando el ex presidente de la RFEF le dio un beso, y que se tuvo que ir de Madrid una semana «porque era insoportable».

En una entrevista en France Football y L’Equipe, Jenni Hermoso añade que cuando iba por la calle «no paraba de mirar a mi alrededor para ver si alguien me estaba grabando a escondidas» y que «incluso llegué a pensar que me habían intervenido el móvil». «Fue una pesadilla», dice.

«Hoy me siento muy orgullosa de mí misma. Estoy haciendo todo lo posible por cambiar mentalidades. Ya nada puede silenciarme. Antes podría haber tenido miedo, pero si eres coherente con lo que piensas y sientes, no hay nada que temer. He desatado una tormenta», continuó Hermoso en la citada entrevista.