Talavante se lleva el único trofeo en Las Ventas con una buena faena a un sobrero de Torrealta

Llegaba uno de los carteles de mayor expectación de la feria y, con los tendidos nuevamente llenos, hacían el paseíllo Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado para lidiar un encierro de Garcigrande.

La tarde a nivel ganadero fue desigual, a excepción de los sobreros de la ganadería de Torrealta. A uno, Talavante le firmó una gran faena y cortó una oreja. Morenito dejó dos actuaciones muy por encima de su lote y Pablo Aguado no tuvo su tarde.

Morenito de Aranda recibió al primero de la tarde en la puerta de chiqueros, saliendo airoso del trance y luciéndose después en un quite por medias verónicas de gran gusto. Respondió Talavante con un templado quite por delantales rematado con una torera media. El toro se empleó en el caballo y en banderillas destacó Pascual Mellinas con un buen par.

Brindó Morenito al público e inició la faena probando al animal por ambos pitones. Pronto llevó la mano baja y consiguió someter la embestida en un par de series muy templadas. Por el pitón derecho logró los momentos de mayor profundidad, firmando una tanda de gran limpieza y mando. Cerró su actuación de una gran estocada que puso al público en pie y rubricó una faena de notable firmeza y temple.

Continuó con el segundo toro Talavante al que saludó a pies juntos por un gran ramillete de verónicas que levantó las palmas de los tendidos. No se empleó en el caballo y dejó un gran quite por verónicas Pablo Aguado.

Empezó la faena por el pitón derecho dejando una primera serie exquisita. Fue una pena porque el animal poco a poco se vino abajo y no le dio muchas opciones de lucimiento. Cambió de mano y al animal le costaba mucho más la embestida por el izquierdo. Decidió abreviar; tras media estocada y uso del descabello, remató. Fue silenciado.

El tercero de la tarde, de Pablo Aguado, fue devuelto por su escasa fuerza. En su lugar salió un sobrero del mismo hierro al que el sevillano recibió con gusto a la verónica, rematando después por chicuelinas. El animal se empleó en el caballo y Morenito de Aranda dejó un destacado quite por verónicas muy jaleado por los tendidos. Ya con la muleta, Aguado se encontró con un toro de escasa transmisión y pocas opciones. El sevillano puso disposición y trató de construir una faena ligada, pero la falta de entrega del animal hizo imposible tomar vuelo. Todo quedó en intentos aislados, sin continuidad ni emoción. Falló además con los aceros y fue silenciado.

Morenito de Aranda con el cuarto toro de la tarde, al que le costó humillar en el capote. Se empleó en el caballo, pero pasó desapercibido en banderillas. Dejó un gran quite por chicuelinas Talavante. El burgalés comenzó la faena ajustado a tablas, probando al animal por ambos pitones. Dejó grandes momentos por la diestra, donde lució un par de series de gran nivel. La faena no terminó de calar en los tendidos pese a sus esfuerzos. Decidió abreviar con una buena estocada. Recibió una fuerte ovación.

El quinto fue devuelto por falta de coordinación y salió el sobrero de Torrealta, al que saludó Talavante por medias verónicas. Se empleó en el caballo, aunque pasó desapercibido en banderillas. Comenzó la faena de rodillas, con cambios por la espalda rematados en lo alto. El extremeño firmó una gran labor, basada en el esfuerzo y el temple. Dejó varias series al natural de gran gusto y continuó por la diestra con una tanda exquisita.Finalizó su obra con una gran estocada y fue premiado con una oreja.

Cerró la tarde Pablo Aguado ante un sexto toro de Garcigrande que también fue devuelto al perder las manos de salida. Salió el tercer sobrero también de la ganadería de Torrealta, al que pasó desapercibido en el capote del sevillano. Se empleó en el caballo y destacó un quite a la verónica de Morenito de Aranda.

La faena fue corta, ya que el animal se paraba y no le dio muchas opciones de lucimiento. También se unieron las protestas de los tendidos. Aguado no tuvo más opciones que abreviar. Tras una buena estocada, remató con el uso del descabello y fue silenciado.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros.

Decimonoveno festejo de la Feria de San Isidro.

Lleno de «No hay billetes». Toros de Garcigrande.

Morenito de Aranda: ovación y ovación.

Alejandro Talavante: silencio y oreja

Pablo Aguado: silencio y silencio.