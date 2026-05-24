David de Miranda firma una gran faena y pasea una oreja

Las Ventas reunió este domingo a Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández, encargados de despachar el encierro de Alcurrucén en el decimocuarto festejo del serial madrileño. Con la plaza pendiente del momento de cada espada y el hierro toledano como principal incógnita de la tarde, Las Ventas volvía a colgar cartel de «No hay billetes», el décimo de este San Isidro.

David de Miranda cortó una oreja de mucho valor tras firmar una gran faena al segundo toro de la tarde; Víctor Hernández dejó grandes momentos y Fortes no tuvo suerte con su lote.

Abría la tarde Fortes ante un primero que perdió las manos desde su salida. Lo saludó brevemente capote en mano y el de Alcurrucén se empleó después en el caballo. Brindó al público antes de iniciar la faena por doblones, aprovechando la inercia de la embestida. Sin embargo, el toro fue viniéndose a menos y se quedaba enganchado en algunos muletazos, complicando el lucimiento del malagueño. Continuó al natural, dejando un par de series de mucho mérito y esfuerzo. Falló con los aceros tras varios pinchazos y fue silenciado.

David de Miranda apenas saludó al segundo de la tarde. Le costó emplearse en el caballo.

Víctor Hernández dejó un buen quite por saltilleras en los medios. David de Miranda le dejó de nuevo el quite a Víctor Hernández, quien dejó un quite exquisito en los medios por delantales, poniendo al público en pie. Siguió David de Miranda por chicuelinas.

3️⃣| Silencio para 𝗩𝗜́𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗛𝗘𝗥𝗡𝗔́𝗡𝗗𝗘𝗭. Silencio para el toro de 𝘼𝙡𝙘𝙪𝙧𝙧𝙪𝙘𝙚́𝙣.#LasVentas #SanIsidro2026 pic.twitter.com/nLcS6fjeDO — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 24, 2026

Brindó al público la faena y empezó a pies juntos por estatuarios. Continuó por la diestra dejando una serie exquisita.

Estuvo a punto de surgir un enganchón al pasárselo tan cerca. La faena fue creciendo poco a poco y De Miranda se mostró muy entregado. Al natural dejó una tanda de gran nivel que terminó por calar en los tendidos. Remató por bernardinas muy ajustadas y una gran estocada. Fue premiado con una oreja de mucho valor.

Víctor Hernández, con el tercero, apenas lo pudo saludar con el capote y no se empleó en el caballo. Fortes dejó un gran quite por chicuelinas.

Empezó la faena a pies juntos por estatuarios. El animal se paraba y le costaba embestir, y le puso mucho esfuerzo Víctor Hernández para poder sacarle todo lo que tenía. Dejó una buena tanda al natural que gustó en los tendidos y abrevió con una buena estocada.

4️⃣| Silencio tras aviso para 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗘𝗦. Silencio para el toro de 𝘼𝙡𝙘𝙪𝙧𝙧𝙪𝙘𝙚́𝙣.#LasVentas #SanIsidro2026 pic.twitter.com/HdONNasxdX — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 24, 2026

Fortes recibió al cuarto con un buen ramillete de verónicas. El toro se empleó en el caballo y en banderillas.

Comenzó la faena el malagueño por doblones de mucho gusto. Continuó al natural, dejando muletazos de entrega, aunque el astado no permitió ligazón ni continuidad. La faena nunca terminó de tomar vuelo y no tuvo más opción que abreviar.

Se atascó con la espada y, tras varios pinchazos, logró dejar la estocada, siendo silenciado de nuevo.

El quinto toro de la tarde pasó desapercibido en el capote de David de Miranda. Le costó emplearse en el tercio de varas.

Víctor Hernández dejó un gran quite por caleserinas que levantó los aplausos de los tendidos. Dejó un gran quite de banderillas Víctor Del Pozo, que recibió una ovación.

David de Miranda empezó la faena en las tablas del tendido siete con una rodilla flexionada. Le dio espacio al toro y fue uno por uno con cada muletazo hasta conseguir alguna tanda más ligada. Remató la faena con manoletinas muy ajustadas. Muy valiente este final de faena. Fue una pena que no atinaran con la espada a la primera. Recibió una fuerte ovación.

Cerró la tarde Víctor Hernández saludando por medias verónicas. No se empleó en el caballo, pero sí en banderillas, dejando un buen par Yelco Álvarez. Brindó al público y empezó por dejar una tanda muy ligada. Continuó por la diestra, donde dejó los mejores momentos.

Dejó una gran faena ante un toro que no tenía entrega. Remató con una buena estocada y tuvo que usar el descabello. Poniendo punto final con otro silencio.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros. Decimoquinto festejo de la Feria de San Isidro 2026. Lleno de «No hay billetes». Toros de Alcurrucén.