El Rey Felipe VI fue el primero en detectar y alertar de la avería en uno de los motores del avión del Papa este viernes cuando se preparaba para despegar hacia Roma. Así lo ha relatado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Según él, mientras esperaban en el aeropuerto de Tenerife y se producía un retraso, el Monarca advirtió del problema, algo que comentó Clavijo a otros asistentes al despegue:

«No te lo vas a creer, pero el Rey dice que hay un motor que no está encendido. Y seguimos esperando y seguimos esperando hasta que se acercaron. Desde la dirección del aeropuerto preguntaban cuál era el problema y, efectivamente, era que el motor 1 no arrancaba». Así lo ha relatado Fernando Clavijo al programa La Linterna de la Cope.

Poco después, el presidente canario se dirigió al Rey y le reconoció: «Majestad, tenía usted razón».

Finalmente, el Papa tuvo que abandonar Tenerife con tres horas de retraso debido a los problemas técnicos en el avión. Lo hizo a bordo de un Falcon del Ejército del Aire que el propio Rey Felipe VI ofreció para que el Pontífice pudiera regresar a Roma sin mayor demora.

Las palabras del Papa León XIV a la tripulación del Falcon

Al llegar a Roma, el Papa León XIV dirigió unas palabras a la tripulación del Falcon que le cedió el Rey: «Muchas gracias por habernos salvado», según revela el Ejército del Aire y del Espacio en sus redes.

«Las palabras de Su Santidad el Papa León XIV a la tripulación del Falcon del Ala 45 son un reconocimiento a la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio de quienes trabajan cada día por España», añade el mensaje.

El Rey Felipe VI ofreció al Papa León XIV el Falcon en el que el monarca iba a viajar de vuelta a la Península, tras el problema técnico del avión que iba a trasladar Roma al Pontífice. El Monarca volvió a Madrid en otro avión del Ejército del Aire.

El papa León XIV regresó a Roma tras concluir su visita a Canarias, que puso punto final a su primer viaje a España como Pontífice.