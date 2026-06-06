El Rey Felipe VI agradece la «enorme labor social de la Iglesia Católica» ante el Papa en el Palacio Real

Felipe VI se ha dirigido desde el Palacio Real al Papa León XIV, al que le ha querido agradecer y reconocer «la enorme labor social» de la Iglesia Católica. Para el monarca, esa labor demuestra «el compromiso de los religiosos y los jóvenes que se implican en la vida de la parroquia, los voluntarios que ayudan en residencias, albergues, comedores y centros de acogida».

Además, ha admitido su «reconocimiento y gratitud» hacia todos ellos, reservando una «admiración especial» a los misioneros.

El Rey ha dedicado tiempo a los desafíos a los que se enfrenta hoy el mundo. Ha advertido del riesgo de «olvidar aquello que de verdad importa» y de «deslizarse hacia la errada creencia de que, abolidas muchas de nuestras creencias por el pulso de la actualidad, todo vale, todo es admisible, negociable y justificable».

«No es así», ha recalcado. Felipe VI ha defendido que «la dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos».

En referencia a los estudios de matemáticas de Robert Prevost antes de su vida religiosa. «En ellos y sus múltiples combinaciones está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, no la que resta y divide», ha añadido.

El monarca ha situado la voz de León XIV como «fuente de inspiración» no solo para los más de 1.400 millones de católicos en el mundo, sino para «todas las conciencias», por su «contenido ético».

Su primera encíclica

También ha elogiado la primera encíclica del pontífice, centrada en los desafíos de la inteligencia artificial, y la ha definido como «un texto humanista» al que «no le mueve una visión catastrofista, sino una mirada cargada de esperanza y de optimismo en el ser humano».

El jefe del Estado ha coincidido con el Papa en que «la nueva tecnología no puede ser monopolio de unos pocos, sino un instrumento en manos de todos que beneficie a todas las sociedades», y ha puesto una condición para que eso sea posible: «Mantener a las personas en el centro y jamás reemplazadas, subyugadas o coaccionadas por ningún algoritmo».

Felipe VI ha reivindicado también la escucha como valor esencial en un tiempo de saturación informativa. Para ello ha citado al papa Francisco, predecesor de León XIV, quien «insistía en la importancia de saber escuchar».

El rey ha señalado que «es paradójico que, en un tiempo de interconexiones, estemos perdiendo esa capacidad». Ha defendido que «cuando la atención está en el otro, en quien tenemos enfrente, podemos identificarnos con su dolor, con su alegría, con sus debilidades y fortalezas». Y ha añadido: «Solo si aprendemos a comprender las razones de los demás, a buscar el terreno común o de acuerdo, lograremos avanzar unidos».

También ha habido una clara referencia a los abusos en el seno de la Iglesia. El monarca ha lamentado el «dolor» causado por los casos de abuso y ha reconocido que «no puede haber mayor contraste» con la enorme labor que desarrolla la comunidad católica en su conjunto.

A pesar de todo, el Rey ha subrayado que esos casos «no son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial» y ha puesto en valor la hoja de ruta del pontífice. También ha agradecido «la claridad y la firmeza» que ha mostrado, porque «son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido».