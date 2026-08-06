AEMET prevé cielos despejados y tormentas en sierra de Andalucía hoy, con cambios de temperatura y vientos

Cielos mayormente despejados dominarán el panorama meteorológico en Andalucía el 6 de agosto de 2026, aunque algunas nubes bajas y brumas pueden aparecer en el litoral mediterráneo, junto a la posibilidad de niebla. En las sierras del nordeste, se prevén tormentas ocasionales por la tarde, algunas de ellas potencialmente fuertes y con granizo. Las temperaturas descenderán en la costa mediterránea y subirán en el interior, con vientos moderados y variaciones según la región.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de agosto

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo sevillano se despereza lentamente, mostrando un lienzo azul claro que presagia una jornada sin apenas probabilidades de lluvia. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados, mientras que el viento procederá del sur a una velocidad suave y constante de 10 km/h, dejando atrás la pesadez del aire típico de los días cálidos. La humedad, aunque algo elevada, no dificultará la respiración, permitiendo disfrutar de un día radiante.

Ya por la tarde, el sol se asomará con fuerza y la temperatura ascenderá hasta los 38 grados, provocando que la sensación térmica se eleve incluso a 39. Con el ocaso cercano, a las 21:26, la brisa será perfecta para disfrutar de un paseo vespertino, mientras el cielo comienza a teñirse de tonos anaranjados y dorados. La noche traerá consigo un ligero frescor, dejando atrás el calor del día y consolidando un ambiente perfecto para relajarse tras una jornada espléndida.

CÃ³rdoba:

Inestabilidad y lluvias a la vista

La mañana en Córdoba se presenta con un aire rebelde, donde nubes grises se aglomeran en el horizonte, anticipando cambios bruscos. A medida que avanza el día, el cielo despejado de la madrugada dará paso a un panorama más incierto, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 39 grados, mientras el viento fuerte comienza a hacer su entrada, soplando a 30 km/h y dejando sentir ráfagas de hasta 41 km/h.

El contraste entre la mañana tranquila y una tarde marcada por lluvias será evidente, con una probabilidad del 80% de precipitación. La sensación térmica podría alcanzar hasta los 41 grados, haciendo que la humedad resulte realmente incómoda. Así que, no olvides llevar paraguas si planeas salir; la inestabilidad de hoy no dará tregua.

En Huelva, día estable y agradable al aire libre

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas sin cambios relevantes. Las temperaturas variarán entre 20 y 36 grados y aunque habrá ligeras brisas, no se espera lluvia en el horizonte.

Este es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café al aire libre o realizar actividades diarias con tranquilidad. La atmósfera invita a disfrutar del ambiente sin preocupaciones, creando un espacio perfecto para relajarse y aprovechar el buen tiempo.

Cielo despejado y ambiente cálido en CÃ¡diz

Este miércoles amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, donde el sol saldrá a las 07:35, iluminando un día que promete ser cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C de mínima y alcanzarán los 28 °C por la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar a los 31 °C, lo que indicará un ambiente caluroso. A lo largo de la jornada, el viento soplará de forma moderada, con rachas que podrían superar los 30 km/h, aportando algo de frescura a la calidez del día.

Por la tarde, el cielo se mantendrá igualmente despejado y se espera una humedad relativa que rondará el 50%. Con 14 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:25, no se anticipa ninguna lluvia, lo que hace de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

En la ciudad de Jaén, la jornada comienza con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar del aire fresco de la mañana. Las temperaturas mínimas rondan los 24 grados, ofreciendo una sensación agradable mientras el sol se eleva en el horizonte. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 38 grados, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado.

Durante la tarde, se espera que el sol brille con fuerza, manteniendo el buen tiempo sin posibilidad de lluvia. Con una suave brisa del norte y ráfagas que alcanzarán hasta 9 km/h, será un día perfecto para pasear al aire libre. No olvides tus gafas de sol y un sombrero, ya que el calor puede intensificarse hacia el final de la jornada.

Cielo despejado y tarde húmeda en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado, ideal para disfrutar de la fresca brisa matutina con temperaturas que rondan los 24°C. A medida que avanza el día, el mercurio asciende y se alcanzarán máximas de hasta 31°C, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad de 10 km/h, aportando un agradable frescor.

Para la tarde, se prevé un incremento de la humedad, que podría llegar hasta el 85%. Este contraste en las condiciones atmosféricas sugiere una noche apacible, aunque muy húmeda, donde la sensación térmica puede alcanzar los 32°C. Se recomienda llevar agua y mantenerse hidratado durante el día para combatir el calor.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido gracias a una temperatura mínima de 21 grados. La brisa suave proveniente del este, con velocidades que alcanzan hasta 10 km/h, añade un toque agradable al paseo matutino. A medida que avance el día, la temperatura se elevará, alcanzando un máximo de 21 grados durante la tarde, sin que se prevea lluvia.

Con el sol brillando, es el momento perfecto para vestir prendas ligeras y disfrutar de actividades al aire libre. La sensación térmica podría llegar hasta los 38 grados, así que un buen consejo es tener a mano una botella de agua y gafas de sol.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor notable

Las primeras horas traen un cielo despejado en Almería, donde el día comienza fresco con una temperatura mínima de 23°C. A medida que avance la mañana, el sol elevará el termómetro hasta alcanzar los 24°C, antes de que la tarde nos sorprenda con un calor notable, subiendo hasta los 30°C. La brisa del viento, que soplará del sureste a unos 10 km/h con ráfagas de hasta 9 km/h, aportará un suave alivio.

Sin embargo, es importante estar preparados para las variaciones del clima. La tarde está marcada por un cielo despejado que, aunque en principio se muestra estable, podría traer ligeros cambios hacia la noche. Con temperaturas máximas rondando los 33°C, se recomienda hidratarse bien y buscar sombra en las horas más intensas del calor, ya que la humedad dinámica podría hacernos sentir un poco más de bochorno.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET