Los astrólogos coinciden: estos son los signos del zodiaco con la fama de llegar a ser los más crueles cuando se enfadan

La crueldad se puede entender como cualquier comportamiento capaz de provocar dolor o sufrimiento en otras personas. Quienes actúan de esta manera pueden causar daño a quienes tienen cerca, ya sea de forma intencionada o incluso sin ser plenamente conscientes de ello. En este contexto, la astrología relaciona algunos signos zodiacales con este tipo de comportamiento. En determinadas situaciones, pueden actuar con dureza para conseguir sus objetivos o destacar frente a los demás.

Según la astrología, los astros no solo se relacionan con la suerte o la vida sentimental o profesional, sino también con determinados rasgos de personalidad. Algunos signos pueden mostrar un carácter especialmente cruel y, cuando se sienten heridos, llegar a actuar para hacer daño a los demás. Utilizan su inteligencia, saben dónde atacar para que el resto sufran y suelen ser bastante impulsivos.

Los signos del zodiaco más crueles

Escorpio es un signo de agua marcado por una enorme intensidad emocional. Los nacidos bajo este signo zodiacal son personas que recuerdan durante mucho tiempo las ofensas y pueden guardar rencor incluso durante años. Si alguien los traiciona o les causa daño, difícilmente lo olvidan, y pueden actuar de manera fría y calculada, buscando la forma de devolver el golpe. Además, su intuición les ayuda a identificar los puntos débiles de quienes tienen delante.

Por su parte, Capricornio transmite una imagen fría y distante, y muchas veces esa percepción encaja con la realidad. Son personas prácticas, centradas en sus objetivos y con una notable capacidad para analizar cada situación. Precisamente por eso, cuando alguien o algo se interpone en sus planes, pueden reaccionar con crueldad. No necesitan alzar la voz ni protagonizar grandes enfrentamientos para dejar claro que, cuando toman una decisión, ésta es definitiva.

Uno de los signos más crueles del zodiaco es Géminis, cuya inteligencia y facilidad para comunicarse pueden jugar en contra de los demás durante una discusión. Su habilidad para interpretar el ambiente y percibir las inseguridades ajenas puede hacer que sepan exactamente dónde hacer daño. Pueden convertir las palabras en un arma mediante ironías, sarcasmos y comentarios aparentemente inocentes, pero capaces de afectar profundamente a la otra persona. Su carácter cambiante también puede volverlos imprevisibles, especialmente cuando adoptan una actitud fría, distante o manipuladora.

Leo, conocido como «el soberbio del zodiaco», puede mostrarse caprichoso y autoritario cuando no se sale con la suya. Son personas a las que les gusta ser el centro de atención y, en ciertos contextos, pueden llegar a ser manipuladores y controladores, hasta el punto de hacer sentir culpable al otro.

Finalmente, Aries es un signo que, cuando las cosas no salen como espera, puede reaccionar con una intensidad que le lleva a perder la paciencia rápidamente. Su elemento, el fuego, está asociado en astrología con un carácter enérgico, impulsivo e irritable. No lleva bien que otras personas le den órdenes o cuestionen su manera de actuar, sus decisiones o sus ideas. Además, Marte, su planeta regente, se relaciona con la acción y el impulso, algo que puede hacer que reaccionen de inmediato antes de pensar en las consecuencias.

Características de Escorpio

Escorpio es considerado dentro de la astrología como uno de los signos más fríos e intensos del zodíaco. En las relaciones personales, aquellos que traicionan su confianza o intentan manipularlo pueden encontrarse con una respuesta muy firme. Sin embargo, quienes logran ganarse su confianza también descubren un signo profundamente leal y comprometido.

En el terreno profesional, Escorpio destaca por su determinación y su capacidad estratégica; suele afrontar las decisiones complicadas con seguridad y firmeza. Su intuición le permite anticiparse a determinadas situaciones y mantenerse un paso por delante. Puede ejercer como líder natural, aunque su carácter serio y distante también puede generar dificultades.

«Tras la sacudida emocional de los últimos eclipses, septiembre te invita a ordenar prioridades y dar forma a las decisiones que comenzaron a gestarse en agosto. Comienza el mes con la cuadratura de los planetas Marte y Saturno. Y este aspecto tenso puede hacer que estés impaciente o que tengas que contener tus impulsos para no reaccionar antes de tiempo. Recuerda que no todo requiere una respuesta inmediata y que elegir bien tus batallas también es una forma de avanzar.

La Luna Nueva del día 11 llega como un soplo de aire fresco. Será un momento ideal para retomar hábitos que te hagan sentir bien, reorganizar tu rutina, empezar un nuevo proyecto laboral o encontrar solución a algo que llevaba tiempo bloqueado. Quizá tengas que aceptar que alguna situación toma un rumbo diferente al esperado, pero eso no impedirá que sigas avanzando. Tu capacidad para reinventarte hará que cualquier desafío se convierta en una experiencia enriquecedora», detalla Esperanza Gracia.

Estos signos pueden asociarse, según las interpretaciones astrológicas, con características como la impulsividad y la frialdad. Sin embargo, esas cualidades también pueden manifestarse de maneras muy diferentes dependiendo de cada persona y de las circunstancias.