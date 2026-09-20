COOL entra en la zona VIP de Shakira: así es la experiencia que vivieron Chiara Ferragni, Paula Echevarría y otros 2.000 fans

Hay conciertos en los que la experiencia empieza cuando se apagan las luces y aparece el artista sobre el escenario. En la residencia de Shakira en Madrid, la noche empieza bastante antes. COOL estuvo en el segundo concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, día en el que la cantante fue escoltada por Paula Echevarría y su hija Daniella. para descubrir de primera mano cómo es la experiencia Official Hospitality que acompaña a las 12 fechas de la residencia madrileña.

Desde las 18:00 horas es posible acceder de forma prioritaria al recinto y entrar directamente en La Terraza, uno de los espacios hospitality situados dentro del Estadio Shakira, en Iberdrola Music. Y la primera sorpresa está precisamente ahí: las vistas. Desde esta zona elevada se tiene una visión directa del escenario, por lo que no hace falta esperar a que comience el espectáculo para empezar a sentir que la noche va en serio. Allí nos encontramos con Paula Echevarría y familia, y también con Chiara Ferragni.

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Mientras los asistentes van llegando, la gastronomía se convierte en uno de los grandes protagonistas. Los camareros no dejan de pasar con pequeños bocados que se pueden disfrutar mientras se toma algo y se espera el comienzo del concierto. Tequeños, tacos, croquetas, gildas… van apareciendo durante la tarde, en una propuesta pensada más para picar y probar diferentes cosas que para sentarse a hacer una comida convencional.

Y hay más. La Terraza cuenta también con un corner gastronómico en el que puedes preparar tu propio plato y elegir entre diferentes opciones. Todo ello mientras el ambiente va subiendo de intensidad.

Porque la espera hasta las 20:30 horas, momento previsto para el comienzo del concierto, tampoco es precisamente aburrida. Un cuerpo de bailarines se encarga de amenizar la tarde y mantener el ambiente activo mientras los fans van tomando posiciones, comiendo, bebiendo y disfrutando de las vistas al escenario.

La experiencia continúa durante el concierto

Una de las particularidades de esta propuesta es que la gastronomía no desaparece cuando empieza el espectáculo. Durante las dos horas de concierto se puede seguir comiendo y bebiendo, de modo que el hospitality funciona como una experiencia paralela al propio show.

Y después llega uno de los grandes reclamos: el acceso a Front Stage, que permite situarse a escasos metros del escenario y vivir el concierto desde una posición privilegiada. La propuesta Official Hospitality está disponible a lo largo de las 12 fechas de la residencia, con capacidad para que hasta 2.000 fans por concierto disfruten de esta experiencia que combina música, gastronomía, entretenimiento y servicio premium.

Además de La Terraza, existe Garden, una propuesta diferente y más relajada, al aire libre y con ambiente de festival. Jardín, zonas lounge, gastronomía, bebidas, entretenimiento y acceso prioritario al recinto forman parte de esta otra opción. Para quienes buscan todavía más privacidad, la experiencia se completa con un número limitado de suites de hospitality, pensadas para disfrutar de la residencia en un entorno más íntimo. Experiencias diseñadas por Match Hospitality, los mismos que Madring y al finalizar te entregan una welcome bag, con merchandising de Shakira.

12 noches para vivir Madrid a ritmo de Shakira

La residencia madrileña de Shakira se prolongará durante 12 conciertos, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, dentro de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La organización prevé una asistencia de alrededor de 50.000 personas en cada actuación.

Pero la experiencia alrededor de estos conciertos va más allá del propio estadio. Es Latina, la ciudad efímera creada alrededor del recinto, busca convertir la visita en algo que comienza mucho antes de que Shakira aparezca sobre el escenario, con propuestas relacionadas con la música, la gastronomía, el arte, la literatura, la moda y el entretenimiento. Inspirada en el realismo mágico colombiano, Es Latina pretende trasladar a Madrid parte de la cultura latina que acompaña a la artista y convertir cada fecha de la residencia en algo más que un concierto.