El sorpresón de Shakira en su segunda noche en Madrid: Paula Echevarría y su hija Daniella, ‘escoltas’ de lujo de la colombiana

Paula Echevarría y su hija Daniella Bustamante han vivido una noche que difícilmente olvidarán. Lo que comenzó como una visita al segundo concierto de Shakira en Madrid terminó con madre e hija convertidas en protagonistas de uno de los momentos más llamativos del espectáculo. La actriz asturiana y su primogénita, que recientemente ha cumplido la mayoría de edad, fueron elegidas para acompañar a la artista colombiana durante uno de los paseos más sorprendentes de su residencia madrileña. Junto a ellas estuvo también la influencer Lola Lolita, formando un particular séquito femenino que apareció sobre el escenario con un llamativo estilismo futurista.

La escena estaba perfectamente integrada en la puesta en escena de la cantante. Shakira apareció rodeada de mujeres vestidas con ponchos metalizados y gafas de sol, avanzando junto a ella mientras el público seguía con atención cada uno de sus movimientos. La colombiana rompía con la estética plateada de sus acompañantes gracias a un espectacular conjunto de lentejuelas en tonos rosas y lilas y unas gafas a juego. Entre ese grupo de invitadas se encontraban Paula Echevarría y Daniella Bustamante, que caminaron junto a la artista ante la mirada de miles de espectadores.

La sorpresa tiene además un detalle especialmente llamativo: Paula y Daniella habían acudido al recinto como invitadas y no como parte anunciada del espectáculo. Horas antes de que comenzara el concierto, ambas habían recorrido Macondo Park, el universo creado alrededor de esta residencia de Shakira para celebrar la cultura latina a través de la música, la literatura, la gastronomía y el arte. La actriz y su hija pudieron conocer algunos de sus espacios y disfrutar de la experiencia antes de dirigirse al concierto. Lo que probablemente no estaba en sus planes era terminar formando parte del propio show de la artista colombiana.

El momento adquiere todavía más interés por la presencia de Daniella Bustamante, que acaba de iniciar una nueva etapa después de cumplir 18 años el pasado mes de agosto. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha comenzado a exponerse públicamente de una manera diferente desde que alcanzó la mayoría de edad. La joven ya había concedido su primera entrevista antes de cumplir los 18 y ha fichado por una agencia de influencers, mientras que este curso comenzará sus estudios universitarios de Marketing. Su aparición junto a una artista internacional como Shakira supone, por tanto, una de sus imágenes públicas más llamativas hasta la fecha.

Madre e hija compartieron protagonismo con Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más conocidas del panorama nacional y una auténtica admiradora de Shakira. La influencer no pudo ocultar su emoción después de haber formado parte del espectáculo. A través de sus redes sociales compartió algunos de los momentos de la noche y reconoció que la experiencia había sido especialmente intensa para ella. La propia Lola Lolita explicó después que le había encantado el concierto y que incluso llegó a emocionarse al recordar lo vivido.

No es la primera vez que Shakira recurre a este particular paseo femenino durante su residencia en Madrid. En el primer concierto fueron Chanel Terrero y Vicco quienes acompañaron a la colombiana, mientras que en esta segunda cita las elegidas fueron Paula Echevarría, Daniella Bustamante y Lola Lolita. De esta manera, la cantante está introduciendo pequeñas sorpresas diferentes en cada una de las noches de su estancia en la capital, convirtiendo las apariciones de rostros conocidos en otro de los ingredientes de un espectáculo que va mucho más allá de la música. Asi, con diez conciertos todavía por delante, la incógnita está ahora en quiénes serán las próximas mujeres que acompañarán a Shakira en su particular paseo futurista por Madrid.