El consejo de Paula Echevarría a su hija Daniella: «No te maquilles demasiado que te pones años encima»

Este verano ha sido, sin duda, uno de los más intensos de la vida de Paula Echevarría. Y es que al mismo tiempo que ha tenido que hacer frente a la dolorosa pérdida de su padre, la actriz también ha celebrado una fecha muy especial: el 18º cumpleaños de su hija Daniella, nacida fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Como era de esperar, la mayoría de edad ha colocado a la joven en el centro del foco mediático. Sin embargo, con cada vez más miradas puestas sobre ella, Paula procura que mantenga los pies sobre la tierra, y continúa ejerciendo su papel de madre con la misma naturalidad de siempre. Una labor en la que los consejos ocupan un lugar fundamental y, aunque de muchos se quedarán entre madre e hija, hay otros que la propia Paula ha compartido en una reciente entrevista concedida a COOL.

Con motivo de la última campaña que ha protagonizado con la firma de lencería Ysabel Mora, Paula Echevarría ha hablado sin tapujos sobre lo que ha supuesto para ella, a lo largo de su trayectoria, posar en ropa interior, así como también ha confesado algunos de los complejos que marcaron su adolescencia. Teniendo en cuenta estos aspectos, la modelo ha confesado que, como cualquier madre, intenta siempre transmitir a su hija todo aquello que ha aprendido con el paso de los años, especialmente en cuanto se trata de belleza y cuidado personal. Pero entre todos ellos, si hay un consejo en el que le insiste todos los días, es en no abusar del maquillaje.

«Le doy todos los consejos que puedo. Todo lo que se me viene a la cabeza se lo voy diciendo. Con respecto al maquillaje, siempre le digo: ‘Intenta no maquillarte demasiado, que te pones años encima’. Y se lo digo porque yo lo hice», explicaba. Echando la vista atrás, Paula reconocía que durante años recurrió a más maquillaje del que ahora considera necesario y que el tiempo le ha enseñado a apostar por la naturalidad. «Yo en mi rutina voy a cara lavada prácticamente. No es tanto porque se estropee la piel, que también, sino porque es que al final, te echas años encima», sentenciaba, dejando al descubierto la filosofía de belleza que, ahora, intenta inculcar a Daniella.

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Estas declaraciones también dejan al descubierto la confianza y la buena relación que existe entre madre e hija. Algo que también quedó patente cuando Echevarría felicitó públicamente a Daniella por su 18º cumpleaños. «Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo. Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo. Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca… Siempre voy a estar a tu lado. Felices 18 años, mi amor. Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto», escribió en su perfil oficial de Instagram.