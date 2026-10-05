Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos, sobre la economía familiar: «Soy una administradora de 13. Al final se trata de priorizar cuáles son las prioridades de la familia»

Lourdes Álvarez es una de las grandes madres coraje que hay en España. A sus 52 años, lidera una familia en la que conviven 13 personas con 11 hijos de entre 8 y 33 años. La matriarca, además, también es una influencer en las redes sociales, donde ha contado recientemente cómo se organiza para poder administrar económicamente a una unidad de convivencia formada por más de una docena de personas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo gestiona la economía familiar una madre de 11 hijos.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de los más importantes tiene que ver con el alto coste de la vida en relación a los pobres salarios que recibe la mayoría de la gente de nuestro país. Esto ha dejado a millones de españoles con dificultades para llegar a final de mes y también en una situación cercana a la vulnerabilidad. Ese es uno de los grandes dramas y herencia que dejará el sanchismo en España. Según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), en nuestro país hay a día de hoy 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, lo que supone el 25,7% de la población.

Por ello, la proeza diaria de Lourdes Álvarez tiene más mérito. Esta carismática mujer lidera una familia formada por 13 miembros, con 11 hijos con edades de entre 8 y 33 años. Esto es un rara avis en España y por ello su manera de gestionar se ha hecho muy popular en las redes sociales, donde cuenta con más de 100 seguidores que siguen a diario sus aprendizajes sobre cómo gestionar la economía de una familia de 11 personas.

Así se gestiona la economía de una familia de 13 personas

Lourdes recientemente ha publicado un vídeo en la red social TikTok en el que ha explicado cómo gestiona las comidas y cenas una madre de 11 hijos. Para cumplir con esta premisa, la matriarca ha dejado claro que es importante la planificación para ahorrar en tiempo y dinero.

«Lo primero que tienes que hacer es escribir todas las cosas que sabes hacer. Por ejemplo, arroces, pastas, sopas, ensaladas, carnes o pescados. Comidas y cenas, en función de lo que sabes hacer y te sale bueno», comienza diciendo en el vídeo que cuenta con miles de visualizaciones en las redes sociales.

Además, Lourdes también recomienda lo siguiente: «Apunta todos los platos y colócalos en un calendario. Planificar la compra en función de ese menú hará que ganes tiempo y dinero».

Lourdes Álvarez también ha concedido recientemente una entrevista al programa Mañaneros de La1, en el que ha contado su historia y cómo es la gestión económica para sostener a una familia formada por 13 personas.

«La realidad es que el orden comienza poniendo primero a las personas y luego las cosas. Si tú ordenas con esa mentalidad y con cariño, al final… Siempre digo que si te caben en el corazón, te caben en todo lo demás», dijo en una intervención reciente en la que también reflexionó: «Veo muchas familias que, uno de los problemas que tienen es ese, que viven las consecuencias de que algo te desborda. ¿Cuál es la clave? Planifica y vencerás».

«Soy una administradora de 13. Al final, se trata de priorizar cuáles son las prioridades de la familia. Voy haciendo hucha durante todo el año para las distintas cosas. El campamento, el jubileo con 9 hijos… voy haciendo mis apaños», afirmó durante una intervención que se ha hecho viral en las redes sociales.