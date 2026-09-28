Pérez Llorca dará a 260.000 familias valencianas con dos hijos la condición de familias numerosas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes ante el Pleno de las Cortes Valencianas que impulsará las modificaciones normativas necesarias para que unas 260.000 familias valencianas que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas «con todas las ventajas y ayudas que ello comporta». Pérez Llorca ha destacado que en la Comunidad Valenciana de hoy «ya es un acto de confianza en el futuro». Y ha señalado al respecto que «un gobierno tiene que estar al lado de quien confía».

Este ha sido uno de los anuncios que el presidente de la Generalitat Valenciana ha efectuado en su intervención en materia de servicios sociales, mayores, familia e igualdad y que se suma a una ampliación en residencias de mayores hasta alcanzar las 9.232 o la entrada en vigor de una Renta Valenciana de Inclusión (RVI) el 20 de octubre, con un presupuesto de 228 millones de euros, con el objetivo de atender a más de 56.000 personas.

En su conjunto, Juanfran Pérez Llorca ha anunciado un total de 50 medidas en este su primer debate de política general. La inmensa mayoría, destinadas a sanidad, políticas sociales, rebaja fiscal y vivienda.

En materia de políticas sociales, precisamente, Pérez Llorca se ha comprometido también a impulsar la primera ley valenciana de conciliación y corresponsabilidad, con medidas de flexibilidad laboral, teletrabajo y fiscalidad. «La igualdad real empieza en casa, ha expresado al respecto Pérez Llorca.

También ha avanzado la puesta en marcha de unidades psicogeriátricas especializadas en residencias para mayores con enfermedades neurodegenerativas y la creación de más de 2.000 plazas residenciales extraordinarias hasta 2030, con el objetivo de alcanzar las 12.000 plazas en la Comunidad Valenciana. «Cuidar a quien nos cuidó no es una política social, es una deuda que tenemos con ellos», ha expresado Pérez Llorca al respecto al Pleno de las Cortes Valencianas.

Finalmente, al objeto de mejorar la atención a los mayores, Pérez Llorca se ha comprometido a impulsar y llevar a las Cortes Valencianas una ley contra la soledad no deseada: «En esta tierra, nadie se sentirá abandonado al hacerse mayor por falta de una respuesta pública», ha sentenciado al respecto Pérez Llorca.