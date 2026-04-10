Llorca impulsa 421,6 millones de € en ayudas a familias y empresas por los efectos de la guerra en Irán

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca impulsará 421,6 millones de euros a través de 27 medidas de apoyo a empresas y familias para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Irán. De esa cantidad, un total de 137,96 millones corresponden a ayudas directas e indirectas. Otros 153,3 millones a bajadas de impuestos y un total de 130 a préstamos bonificados. A todo ello, se suman otros 97,2 millones en deducciones fiscales del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el IRPF. Con ello, la Comunidad Valenciana se convertirá en la segunda autonomía que más recursos destina a medidas frente a la crisis pese a ser «la peor financiada», como ha manifestado el propio Pérez Llorca. A todo ello, se suman 153,29 millones de euros en rebajas fiscales, correspondientes a su vez a ingresos que la Generalitat no percibirá debido a las rebajas que el Gobierno central ha aprobado en impuestos como el IVA, los hidrocarburos y la electricidad y que afectan a tributos total o parcialmente cedidos a la Administración autonómica.

Entre las 27 medidas antes mencionadas se encuentra, entre otras, una ayuda directa para las hipotecas que cubra el aumento de los intereses durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno de España, que rondará los 180 euros por hipoteca y que tendrá un coste estimado de 10 millones de euros. La iniciativa beneficiará a los valencianos con un préstamo hipotecario variable de 200.000 euros, con vivienda habitual en la Comunidad Valenciana y cuya renta máxima sea de 60.000 euros en declaración individual y 78.000 en conjunta.

Además, se incluyen nuevas ayudas extraordinarias al alquiler por 15 millones de euros y la revisión al alza de los módulos de la vivienda de protección pública (VPP) para que su construcción siga siendo viable.

También se aumentarán las ayudas a las familias acogedoras y el refuerzo de las transferencias a los ayuntamientos para la atención social por valor de 11,8 millones de euros. Y se congelarán los precios del transporte público. Y se apoyará la renovación de flotas de transporte por carretera con una inversión de 27 millones de euros.

El Gobierno valenciano activará ayudas específicas de apoyo a los autónomos frente al incremento de los costes energéticos por cuatro millones de euros. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desarrollará una línea de financiación de 100 millones para las empresas afectadas por el incremento de los precios.

Pérez Llorca ha presentado estas medidas tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que han participado el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente; la secretaria de CCOO-PV, Ana García; y el secretario general de UGT-PV, Constantino Calero.

El presidente del Gobierno valenciano ha destacado que las medidas citadas «conforman un documento vivo y abierto», que se irá modulando a través de una comisión de seguimiento integrada por el Consell, la patronal y los sindicatos. Esa comisión mantendrá reuniones periódicas conforme avance el conflicto.