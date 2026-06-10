La Fiscalía pide no investigar al ex jefe de gabinete de Sánchez por los contratos amañados de Correos

La Fiscalía pide no investigar al ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano y a la fontanera del PSOE, Leire Díez, por los contratos presuntamente amañados durante su etapa en Correos. Serrano era presidente de la empresa pública postal y Díez era la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos.

El pasado mes de noviembre, Vox presentó una querella en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) contra Juan Manuel Serrano y Leire Díez por los presuntos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La querella fue inadmitida por un defecto de forma al no presentar poder en un principio, pero el defecto fue subsanado. Fue entonces cuando la juez titular del Juzgado de Instrucción 13 de Madrid dio traslado a la Fiscalía para que se pronunciase sobre la admisión o no de la querella.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid remitió el pasado mes de marzo a la juez un largo escrito en el que pide que no se admita la querella presentada por la formación política que dirige Santiago Abascal. La fiscal entra en el fondo y argumenta jurídicamente el motivo por el que los hechos no deberían investigarse en los juzgados de Plaza de Castilla.

La juez tendrá que decidir sobre la admisión de la querella de Vox que la Fiscalía rechazó en su escrito del pasado mes de marzo. También podrá inhibirse en la Audiencia Nacional, donde ya están investigando a Juanma Serrano y a Leire Díez.

Los contratos de Correos

Vox pidió a la justicia que investigase 12 situaciones realizadas en el ámbito de la sociedad estatal Correos durante la presidencia de Juan Manuel Serrano Quintana y en el periodo en el que Leire Díez Castro tuvo cargo en la entidad.

«El análisis de Vox va analizando las irregularidades en los contratos pandemia con la sociedad de Aldama, en las actividades intragrupo que fueron puestas de manifiesto por la CNMC, las adjudicaciones con conflicto de interés como el cese del jefe de seguridad de Correos, vinculado al caso Delcy, también el cese del subdirector de Correos vinculado a la contratación de una persona vinculada sentimentalmente, la existencia de modificados en contratos que alteraban las condiciones de licitación y la contratación con empresas bajo sanción del Banco de España», explicó el partido de Abascal en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.

Vox también pidió analizar los contratos de un proyecto ruinoso y la adjudicación de la limpieza de las oficinas de red de Correos a una empresa que por impagos originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores. Asimismo, también pidió analizar la operación Correos cargo y la contratación de Evelop Airlines.

«Vox solicita que se investigue esas operaciones y aquellas con entidades que comparten vinculaciones societarias con Víctor de Aldama –al que solicitamos se cite como testigo– también en otros países como Brasil y República Dominicana, al aparecer vinculaciones con personas muy involucradas en proyectos de negocio energético y la adjudicación directa de proyectos a una sociedad filial en España de una matriz con vinculaciones en Panamá y con el ex presidente Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, así como la coincidencia en clientes comunes entre algunos de los contratistas», pedían los querellantes.

Vox quería que se investigase si Juanma Serrano y Leire Díez, personas vinculadas al Gobierno del PSOE y Correos, fueron beneficiadas en contrataciones públicas.

Bajo la lupa de la Audiencia Nacional

Tanto Leire Díez como Juan Manuel Serrano están bajo la lupa de los investigadores de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz imputó a Leire Díez por amañar contratos y tratar de controlar causas judiciales, desestabilizando a las instituciones del Estado.

Pedraz también investiga la vinculación de Leire Díez con Juan Manuel Serrano. Los dos se intercambiaron miles de mensajes y Serrano estuvo en una reunión celebrada por la cloaca en Ferraz. Serrano es además pareja de la histórica socialista Isaura Leal.

Según ha podido saber OKDIARIO, el que fuera jefe de gabinete de Sánchez ha asegurado sus comunicaciones y utiliza teléfonos fijos. Ha pedido que no le contacten a su móvil personal para determinados temas ahora que ha conocido que está en el radar de los investigadores de la Audiencia Nacional.