Serrano era el buzón de Correos de Sánchez en la red criminal del PSOE

El juez Santiago Pedraz ha colocado en un lugar nada secundario de la red criminal o cloacas del PSOE a Juan Manuel Serrano, íntimo amigo de Pedro Sánchez y ex jefe de su gabinete, además de ex presidente de Correos. Serrano no pasaba por allí, sino que estaba en el ajo. Según el juez, desde la Secretaría de Organización del PSOE se trazó un plan de acoso contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que tenía como objeto impedir el curso de las investigaciones judiciales sobre la presunta corrupción del PSOE y la familia del presidente. En el auto, el juez señala que el PSOE pagó más de 188.000 euros mediante facturas falsas y vincula como colaboradores a Juan Manuel Serrano, el buzón de Correos del presidente del Gobierno.

Pues bien, OKDIARIO informó en su día que la investigación desencadenada tras las detenciones de la militante del PSOE Leire Díez y del ex presidente de la Sepi Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, llevó a la UCO a poner la lupa sobre la adquisición por parte de Correos del 51% de Rangel Expresso, la división de paquetería de la empresa portuguesa Rangel, por 11 millones de euros en abril de 2019.

No es la primera vez que emergía Correos en las tramas del PSOE, pues su contrato con la empresa Sortis por dos millones de euros ya fue objeto de sospechas. Y es que todo apuntaba a que Sortis habría pagado comisiones en negro para lograr esos contratos, comisiones que habrían ido al PSOE para financiar el operativo de la red criminal de Leire Díez.

Dicho de otro modo: el PSOE se financió ilegalmente utilizando a la empresa pública Correos para así financiar también ilegalmente a las cloacas. La apoteosis de la corrupción. Ahora, el juez Pedraz apunta a esa vía y Juan Manuel Serrano, el amigo íntimo de Sánchez, sale en el centro de la foto. Esto se pone calentito.