El pueblo andaluz donde nació Melody y en el que comenzó su historia antes de hacerse famosa

Hay artistas que llevan su tierra en la voz, en la forma de hablar y hasta en la manera de moverse sobre un escenario. Eso ocurre con Melody, la cantante sevillana que conquistó España siendo apenas una niña con El baile del gorila y que, años después, sigue manteniendo intacta esa esencia andaluza que la hizo diferente desde el principio. Detrás de su desparpajo, de su arte y de su carácter hay un lugar muy concreto: Dos Hermanas, una de las localidades con más personalidad de la provincia de Sevilla. Allí nació y creció la artista, rodeada de música, de tradición y de un ambiente familiar profundamente ligado al flamenco y a la cultura popular andaluza. Un municipio que, más allá de ser el lugar de origen de Melody, se ha convertido también en uno de los rincones más dinámicos y con más identidad del sur de España.

Dos Hermanas, mucho más que una ciudad dormitorio de Sevilla

Situada a apenas 15 kilómetros de Sevilla capital, Dos Hermanas es una de las ciudades más importantes de Andalucía. Aunque durante años fue considerada una localidad satélite de la capital hispalense, lo cierto es que hoy tiene personalidad propia, una historia marcada y una vida cultural muy activa.

Con más de 130.000 habitantes, este municipio sevillano combina tradición andaluza con crecimiento moderno. Sus calles conservan ese aire cercano y familiar típico del sur, donde todavía se vive mucho en la calle, las terrazas se llenan al caer la tarde y las fiestas populares siguen teniendo un enorme protagonismo.

Uno de los aspectos más especiales de Dos Hermanas es precisamente su vínculo con la música y el arte. La ciudad ha sido cuna de cantantes, bailaores y artistas relacionados con el flamenco y la copla. Ese entorno artístico fue clave para que Melody desarrollara desde muy pequeña una relación natural con los escenarios.

Además, la localidad es conocida por sus fiestas, especialmente la Feria de Mayo y la Romería de Valme, una de las celebraciones religiosas más importantes de Andalucía. Ese ambiente festivo y musical forma parte del ADN de la ciudad y explica, en parte, el carácter extrovertido y escénico que siempre ha acompañado a la cantante.

La infancia de Melody entre música y raíces andaluzas

Melody, cuyo nombre real es Melodía Ruiz Gutiérrez, nació en Dos Hermanas el 12 de octubre de 1990. Desde prácticamente la cuna estuvo rodeada de música. Su padre, Lorenzo Ruiz, formó parte del grupo Los Kiyos, muy popular en Andalucía durante años, por lo que la artista creció viendo ensayos, actuaciones y reuniones musicales familiares.

Ese ambiente hizo que el talento apareciera muy pronto. Antes incluso de alcanzar la adolescencia, Melody ya cantaba, bailaba y mostraba una soltura poco habitual para su edad. De hecho, siempre se ha hablado de ella como una niña con una enorme personalidad artística desde muy pequeña.

La cantante pasó gran parte de su infancia en Dos Hermanas, donde dio sus primeros pasos antes de que la fama irrumpiera en su vida a principios de los 2000. Fue allí donde empezó a construir esa mezcla de flamenco pop, rumba y energía escénica que terminó convirtiéndola en fenómeno nacional.

Muchos vecinos todavía recuerdan a la pequeña Melody cantando en reuniones familiares y celebraciones locales. Su relación con el municipio siempre ha sido cercana y, con el paso de los años, la ciudad ha seguido reivindicando con orgullo que una de las artistas más conocidas del pop español nació allí.