El árbol más bonito de España está en Sevilla, tiene 400 años y una enorme copa capaz de dar sombra a 2000 personas

En la Sierra Sur de Sevilla se alza un árbol impresionante: el Chaparro de la Vega , una encina de dimensiones colosales.

Este ejemplar centenario no solo maravilla por sus cuatro siglos de historia, sino por una copa inmensa capaz de cobijar bajo su sombra a miles de personas simultáneamente.

El Chaparro de la Vega, la encina más espectacular del país con cuatro siglos de vida

El municipio de Coripe alberga este tesoro botánico, una encina (Quercus ilex) que los expertos sitúan en torno a los 400 años de edad. La Junta de Andalucía reconoció su valor ecológico en el año 2001 al declararlo Monumento Natural mediante el Decreto 226/2001.

Su ubicación estratégica en las Sierras Subéticas, junto al río Guadalporcún, explica su extraordinario desarrollo. Al crecer sin otros ejemplares cercanos que compitan por los recursos hídricos y nutrientes, el árbol alcanzó proporciones inalcanzables para la mayoría de su especie.

El Chaparro de la Vega supera los 12 metros de altura y posee un tronco con un perímetro cercano a los cuatro metros. El rasgo que más impresiona reside en su copa, ya que con un diámetro de 28 metros, proyecta una sombra que cubre más de 578 metros cuadrados.

Esta superficie permite que el entorno del árbol sirva como centro social y cultural, acogiendo celebraciones multitudinarias como la Romería de la Virgen de Fátima a mediados de mayo.

¿Por qué el Chaparro de la Vega es un árbol impresionante?

El prestigio de este ejemplar trascendió las fronteras locales en 2024. La ONG Bosques sin Fronteras le otorgó el galardón de Árbol del Año en España tras una votación popular que movilizó a miles de ciudadanos.

Este triunfo le permitió competir en el certamen europeo Tree of Year, donde logró una meritoria sexta posición frente a los árboles más emblemáticos de todo el continente.

Su capacidad para dar cobijo resulta legendaria en la zona. Los registros del Ayuntamiento de Coripe certifican que bajo sus ramas se han llegado a reunir hasta 2.000 personas de la localidad y pueblos cercanos.

Este hito refuerza su papel como motor del turismo sostenible y el ecoturismo en la provincia. El acceso a través de rutas de senderismo y cicloturismo atrae a visitantes que buscan un contacto directo con el patrimonio ambiental andaluz sin alterar el equilibrio del paisaje.

El estado de salud de este Monumento Natural y las claves para su protección

A pesar de su imponente aspecto, los técnicos vigilan de cerca su estado de conservación. Un informe biomecánico y sanitario realizado en junio de 2024 revela desafíos importantes para su supervivencia.

El estudio detalla una compactación del suelo muy elevada, lo que dificulta la oxigenación de las raíces y la infiltración del agua en profundidad. Esta situación limita el crecimiento del sistema radicular superficial a apenas 6 o 7 metros, una cifra reducida para un ejemplar de tal magnitud.

El análisis técnico también señala que el árbol no produce bellotas desde hace años. Los expertos indican que el ejemplar destina toda su energía a funciones vitales de desarrollo y defensa, sacrificando la fructificación.

Además, las prácticas antiguas de sellado de heridas con cemento o espuma resultaron perjudiciales al favorecer la humedad y los hongos.

Actualmente, los planos de gestión priorizan corregir estos daños y controlar plagas como los cerambícidos para asegurar que esta encina siga dominando el horizonte sevillano.