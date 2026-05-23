La Policía de Marlaska agrede a una periodista y un cámara de OKDIARIO que grababan las cargas en Madrid

Una periodista y un cámara de OKDIARIO han sido neutralizados este sábado por la Policía cuando estaban transmitiendo en directo varias cargas contra los manifestantes en las inmediaciones del Palacio de la Moncloa. Perfectamente identificados con sus acreditaciones de prensa y visiblemente equipados con los materiales audiovisuales, los agentes no han tenido reparo en agredir a estos profesionales en el desarrollo de su trabajo como medio de comunicación.

Tras la exitosa marcha a la que han asistido más de 120.000 personas pidiendo elecciones generales ya y la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un nutrido grupo de manifestantes ha avanzado en dirección al palacio presidencial, saltándose el cordón de seguridad que bloqueaba los accesos. Contra ellos ha cargado la Policía, con porras y lanzando gases pimienta, entre los que se encontraban también familias.

Se han vivido momentos de máxima tensión en la ciudad universitaria, donde un agente de la Policía ha cargado contra una periodista de OKDIARIO, tirándole al suelo su material audiovisual para impedir la transmisión que se estaba llevando en directo. Además, la Policía ha agredido a uno de nuestros cámaras, así como varios agentes han amenazado con golpear a otra de nuestras periodistas que estaba en ese momento relatando lo sucedido. El cámara ha sufrido una agresión policial cuando estaba filmando: le han cogido de la muñeca y han intentado tirarle al suelo por la espalda agarrándole por el cuello.

El dispositivo policial desplegado ha impedido en todo momento de la protesta que los profesionales desplegados por este diario pudieran acceder a las inmediaciones de Moncloa, donde se estaban concentrando opositores del Gobierno de Sánchez que habían participado en la manifestación. Mientras que sí han permitido a un grupo de RTVE pasar el control policial.

La «Marcha por la Dignidad», convocada por Sociedad Civil Española, una plataforma que aglutina más de 100 entidades del país, ha partido a las 10:00 horas de la mañana de la plaza de Colón hasta el Arco de Moncloa sobre las 12:30 horas, cuando finalizaba el permiso otorgado por Delegación de Gobierno.

Un fuerte dispositivo policial bloqueaba los accesos para llegar al palacio presidencial, y una multitud de opositores lo ha bordeado, mientras la Policía reabría la circulación, aumentando la situación de caos por momentos. Los agentes han comenzado a lanzar gas pimienta a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de Moncloa y han identificado a las personas que se encontraban en la zona. Fuentes oficiales de la Delegación de Gobierno han confirmado 3 detenidos y 7 policías heridos leves.