El blindaje policial de Marlaska en La Moncloa impide a un grupo de manifestantes llegar al Palacio de Sánchez
Cientos de personas se han dirigido a la residencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La multitudinaria manifestación convocada este sábado en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez tras la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha terminado en el Arco del Triunfo de La Moncloa. Desde allí, un grupo de manifestantes ha conseguido esquivar el dispositivo montado por el ministro Fernando Grande-Marlaska para evitar que pudieran acceder a La Moncloa.
A través del Parque del Oeste de Moncloa, un grupo de manifestantes se ha dirigido a la Moncloa, pero a mitad de camino la mayoría de ellos se han tenido que dar la vuelta porque Interior había montado otro dispositivo en las inmediaciones de la residencia de Pedro Sánchez para impedir el paso.
El Ministerio del Interior había desplegado hasta seis furgones de la Policía Nacional para evitar el acceso al Palacio de La Moncloa desde el Arco del Triunfo pero los manifestantes lo han bordeado y han conseguido atravesarlo. Cientos de personas, sobre las 12 del mediodía, ponían rumbo a la residencia oficial del presidente del Gobierno, pero ante la imposibilidad de acceder más adelante, han decidido volver a la manifestación.
Parte de ellos han decidido mantenerse en la A-6 e intentar romper el cordón policial pero, de momento, no lo han conseguido. Permanecen en las inmediaciones lanzando consignas contra Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska.
La manifestación en Madrid
Miles de personas se han sumado a la Marcha por la dignidad que ha recorrido este sábado el centro de Madrid para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una protesta convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, a la que se han sumado Vox y el PP. La marcha ha sido secundada por unas 120.000 personas según los organizadores.
Los manifestantes han salido a las 10:30 horas de la madrileña Plaza de Colón con dirección al Arco de Moncloa. Una vez alcanzado ese punto, algunos han proseguido camino con intención de llegar a las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.
Bajo el lema «¡Sánchez, dimisión ya!» y portando multitud de banderas españolas y algunas con la Cruz de San Andrés, los asistentes han coreado diferentes consignas contra el Ejecutivo de coalición que comparten PSOE y Sumar y el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.