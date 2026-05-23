El PSOE de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha pedido en el Congreso que se aplique una «suspensión temporal» a los diputados que, a su juicio, tengan «actitudes de violencia e intimidación hacia la Presidencia de la Cámara», que ostenta la socialista Francina Armengol.

La formación socialista ha propuesto una reforma del Reglamento del Congreso con el objetivo de «reforzar la disciplina parlamentaria». Concretamente, propone las modificaciones de los artículos 101 y 104.

El partido encabezado por el jefe del Ejecutivo argumenta la modificación del texto que regula el orden de la Cámara Baja por la importancia del «respeto a unas normas de conducta que aseguren el decoro y la dignidad».

«Los mecanismos actualmente previstos deben ser reforzados para hacer frente a conductas reiteradas de indisciplina, desconsideración o perturbación del normal desarrollo de los trabajos parlamentarios», subraya la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso.

Como ejemplo de esta situación, señalan las «interrupciones constantes, uso de expresiones ofensivas e incluso actitudes de violencia e intimidación hacia la Presidencia de la Cámara». A ojos de los socialistas, estos son comportamientos que «erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones» en lugar de «contribuir al debate político constructivo».

El PSOE quiere dotar a la Presidencia del Congreso, controlada por el propio partido, de «herramientas más eficaces para dar respuesta a situaciones de conflictividad».

«Nueva causa de suspensión temporal»

En primer lugar, se propone una modificación del artículo 101. Los socialistas piden incluir una «nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado». Se dirigirá a los que «produzcan, en el recinto parlamentario, actos de violencia o intimidación grave dirigidos contra los órganos de gobierno de la Cámara o contra el personal que presta servicio en la misma».

El PSOE justifica esta medida en «la necesidad de proteger la integridad institucional del Congreso». «La Presidencia y la Mesa desempeñan funciones esenciales para la ordenación de los trabajos parlamentarios, siendo su respeto un elemento clave para el funcionamiento eficaz de la Cámara», incide el partido de Sánchez.

También pone en valor el trabajo del personal al servicio del Congreso: «La protección de estos profesionales frente a cualquier forma de violencia o intimidación constituye una exigencia derivada del principio de buena administración y del deber de garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas». Estas acciones pueden ser «de carácter físico o verbal».

Además, defiende la proporcionalidad de la medida porque, a ojos de los socialistas, la suspensión de la condición de diputado de forma temporal asegura que «ningún comportamiento incompatible con estos principios quede sin una respuesta adecuada en el ámbito disciplinario parlamentario».

Sanción económica tras expulsión

En segundo lugar, el PSOE propone la modificación del artículo 103. Con ello, se impone sanción económica asociada a la expulsión del hemiciclo después de que se hagan tres llamadas al orden por parte de la Presidencia.

Y es que, según los socialistas, las llamadas al orden y las expulsiones del hemiciclo «no siempre resultan suficientes para disuadir comportamientos que alteran el normal funcionamiento de la Cámara». Porque, según los socialistas, la «reiteración de conductas» demuestra «la necesidad de reforzar el carácter efectivo y disuasorio del régimen disciplinario».

Las sanciones alcanzarán los 1.000 euros si se ha llamado tres veces al orden y no ha obedecido a la decisión de la presidenta del Congreso y se le impone la sanción de abandonar la sesión. En el caso de que no atienda a la expulsión del hemiciclo, las sanciones podrían llegar hasta los 2.000 euros.