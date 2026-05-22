Prohens exige las disculpas del PSOE porque Armengol permitió «el saqueo de Baleares» con las mascarillas

El Govern balear ha restado importancia al hecho de que el empresario Víctor de Aldama dijera, durante su declaración como investigado en la Audiencia Nacional, que no le consta que en Baleares se cobrarán comisiones por los contratos de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

«Algunos han sorprendido o han visto la luz, pero el señor Aldama no hizo más que confirmar lo que ya sabíamos, que el contacto con Baleares de Koldo y sus compañeros de viaje era Armengol», ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto.

Aldama declaró el jueves ante el juez Ismael Moreno a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama.

Según fuentes jurídicas, aseguró que no le consta que el Govern de la entonces presidenta Francina Armengol cobrara comisiones por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama, al contrario que en Canarias.

Costa ha ironizado con el hecho de que el PSIB exigiera disculpas tras conocer la declaración del empresario investigado que exculpó a Armengol del cobro de comisiones. «Hombre, solo faltaría. Si ayer confirma que Armengol había cobrado, el escándalo hubiera sido de unas dimensiones gigantescas», ha esgrimido el también vicepresidente primero del Govern.

El portavoz se ha centrado en el hecho de que, según su interpretación, Aldama confirmó que el Ejecutivo autonómico liderado por los socialistas «dejó que la trama corrupta entrara hasta la cocina y saqueara 3,7 millones de euros en mascarillas falsas».

Es por ello, ha contrapuesto, que debería ser el PSIB quien pidiera disculpas a los ciudadanos de Baleares. «Eso sí se lo pediría de verdad, que hicieran este ejercicio», ha sentenciado.

Por su parte, y en este cruce de peticiones de disculpas entre PP y PSOE, la diputada del PSIB Pilar Costa se ha mostrado este viernes «escéptica» ante la posibilidad de que el PP pida disculpas a la expresidenta del Govern Francina Armengol y a su equipo tras la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional en la que afirmó que no le constaba que se hubieran cobrado comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.