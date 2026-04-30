El Govern de Prohens interrogará a Koldo y Aldama en la Audiencia Nacional por las mascarillas de Baleares

El Govern balear ha dado veracidad a la declaración en calidad de acusado que el empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, prestó el miércoles ante el Tribunal Supremo, en la que dijo que la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, «accedió» a comprar material sanitario a la presunta trama.

Además, ha confiado en que podrá sacarle más información en su declaración como investigado prevista para el próximo 14 de mayo ante la Audiencia Nacional, que también indaga sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

De este modo se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado por estas cuestiones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves. «Es surrealista, casi podríamos decir que la declaración de ayer da para hacer el guion de la próxima película de Sorrentino. No sé cómo va a acabar, pero sé que no puede acabar bien», ha ironizado.

Costa ha concedido que lo explicado por Aldama «no es mucho más de lo que ya se sabía», aunque ha considerado que corrobora que «los 3,7 millones de euros en mascarillas se los enchufó a Baleares y que la expresidenta Armengol abrió la puerta y dejó entrar a toda la trama corrupta».

«No sabían dónde colocar cuatro millones de mascarillas fake y sabían que en Baleares era muy fácil colocarlas. Se pagaron en dos días, sin contrato, sin problema de ningún tipo. Eso lo sabíamos y ayer lo confirmó en primera persona el que entraba al Consolat con su coche», ha sostenido.

El mismo día que Aldama declaró como acusado ante el Supremo, el juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le citó a declarar a él y a Koldo García en calidad de investigados tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

Costa ha recordado que el Govern, a través de la Abogacía autonómica, está personado en este procedimiento judicial y ha confiado en que podrán sacarles más información acerca del caso.

«Estará bien poder preguntar a estas personas su opinión, que declaren, en relación a la pieza separada del caso Mascarillas. Estará bien conocer su declaración, y sin duda la Abogacía les tomará declaración», ha sentenciado.