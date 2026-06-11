Tres años y medio de cárcel para el lotero que se quedó la Primitiva de un cliente premiada con 5 millones de euros

El lotero de La Coruña que engañó a un cliente para cobrar una Primitiva de 4,7 millones de euros ha sido condenado por estafa a tres años y medio de cárcel. Su hermano, delegado provincial de Loterías del Estado, ha sido absuelto. El lotero condenado tendrá que abonar conjunta y solidariamente con Loterías, también condenada, la suma estafada a la víctima.

La Audiencia Provincial de La Coruña considera al lotero condenado como autor de un delito de estafa agravada, con el beneficio de la atenuante de dilaciones indebidas, y lo inhabilita para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la actividad de Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena.

El relato de hechos explica cómo, al recibir el boleto, el acusado le dijo al cliente que no estaba premiado, «produciendo una falsa certeza en el mismo, y bajo la confianza de un trabajador de loterías que se lo indica tras comprobación en la máquina».

El dueño de la administración de loterías «se percató de la existencia de premios y de uno, en concreto, de elevada cuantía, procediendo a la operativa de no indicarle al jugador que tenían premio». De esta forma, relatan que «se hizo con los boletos de este participante, pero, a la vista de la cuantía del mismo y de su estado de nerviosismo, no fue capaz de separar los premiados de los no premiados, de ahí su posterior comprobación, y una a mayores para cerciorarse del premio».

La Sala explica que lo condena por un delito de estafa, en lugar de por el de apropiación indebida, porque el lotero «actuó con ánimo de lucro, creando una falsa certeza en la víctima sobre la inexistencia del premio, lo que le permitió quedarse con el boleto y su correspondiente premio»; es el engaño a la víctima, más grave que ganarse su confianza, lo que convierte el delito en una estafa.

En cuanto al otro acusado, hermano del condenado y delegado provincial de loterías, la sala determina que no existe prueba suficiente para condenarlo por encubrimiento o blanqueo de capitales.

La sentencia absuelve al hermano del condenado en contra de la argumentación de las acusaciones que hablaban de un plan preconcebido entre los dos hermanos para cobrar el boleto.

El tribunal insiste en que «no se acredita la existencia de un conocimiento del hecho ilícito de su hermano», así como en que «no existen actuaciones tendentes a dificultar la trazabilidad del dinero o la ocultación del mismo».