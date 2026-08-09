Encuentran los cadáveres del ex secretario de UAGA y su mujer con signos de violencia en Tauste (Zaragoza)

El ex secretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, han sido encontrados muertos con signos de violencia y heridas de arma blanca en el interior de su domicilio de Tauste, en Zaragoza. Los cadáveres fueron encontrados por varios familiares.

La Guardia Civil de Zaragoza ha informado que se trata de Javier Sánchez y de su esposa. Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche del sábado en el interior de su casa con heridas de arma blanca y en habitaciones distintas.

Varios agentes del instituto armado permanecen en el lugar de los hechos para recabar información y tratar de esclarecer las circunstancias de ambas muertes. Por el momento, permanecen abiertas todas las líneas de investigación. La Guardia Civil continúa tomando testimonios a diferentes personas y podría descartarse un caso de violencia machista.

El matrimonio deja dos hijos. El matrimonio presenta varias heridas de arma blanca, según ha adelantado el Periódico de Aragón. Ambos tenían alrededor de 60 años y eran naturales de esta localidad de la comarca de las Cinco Villas.

Ex secretario de UAGA

Sánchez fue entre diciembre de 1999 y diciembre de 2010 secretario general de UAGA. Era miembro del Comité de Coordinación de La Vía Campesina y vicepresidente del Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.

Tras abandonar la secretaría general de UAGA no se retiró de la actividad sindical, ya que continuó como responsable comarcal de la organización agraria en las Cinco Villas e incluso llegó a formar parte de la lista a las elecciones municipales de 2015 por IU.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha expresado su consternación y dolor por la muerte de Javier Sánchez y de su esposa. «Es muy duro, me he enterado a las 7:00 horas, no sabemos cómo ha podido pasar, los dos han tenido una gran implicación en UAGA», ha dicho.