Raúl Fernández se da un homenaje en Silverstone con una victoria marca España

Raúl Fernández se ha convertido en el duodécimo ganador del GP de Gran Bretaña de MotoGP en los últimos 12 años en otro triplete de Aprilia, con Martín y Bezzecchi en el podio. Con su casco especial en homenaje a la selección española campeona del mundo en Nueva York, el piloto español se ha tomado la revancha de la caída en la sprint para lograr un triunfo en homenaje al combinado de Luis de la Fuente. Una victoria con estrella para celebrar su reciente renovación con Trackhouse.

El calor golpeaba con fuerza al circuito de Silverstone. Los 27 grados en el ambiente y 45 en pista eran un tiempo más típico de España en el mes de junio que de Inglaterra. El cielo estaba despejado y el sol se erigía como protagonista. Aunque el verdadero protagonista fue Raúl Fernández, quien desde la salida se puso primero, superando a un Jorge Martín que perdía varias posiciones por un problema con el rear device.

El líder del Mundial caía hasta la cuarta posición. Le pasó hasta Marc Márquez, que se marcó un 2×1 con una pasada magistral a Martín y Ogura para ponerse tercero. Mientras tanto, Raúl Fernández ponía la directa y tiraba con todo para escaparse en solitario. En dos vueltas le había metido 1,1 segundos a Bezzecchi, segundo. Quería redimirse de la caída en la sprint y salió decidido.

Martín, por su parte, adelantaba de nuevo a Márquez para recuperar la tercera posición. Por detrás venían Pedro Acosta y Álex Márquez, muy fuertes también. Marc se fue quedando y terminó siendo adelantado por los dos. Mientras el 93 luchaba por mantenerse en la pelea con la KTM y su hermano, su compañero Pecco Bagnaia se iba al suelo en la vuelta ocho. Dos giros después, en la vuelta 10, se caía también Ai Ogura, otro de los que estaban peleando por el título.

Álex superaba a Acosta y se iba a por las Aprilia, donde Jorge Martín había adelantado a su compañero Bezzecchi en la pelea por la segunda plaza. Pero el de Cervera se fue largo en la uno y perdió mucha distancia con las motos de Noale. Delante, Raúl seguía a lo suyo, gestionando la ventaja y tirando para afianzar esa primera posición.

Márquez lo intentaba, pero no tenía su día. La moto se le movía mucho, el ritmo no aparecía y la cuarta plaza se convertía en algo inalcanzable. Su carrera pasó a ser de supervivencia. En las últimas tres vueltas intentó sin éxito contener a Di Giannantonio en su lucha por el sexto puesto, pero acabó perdiendo y terminó séptimo. Álex, por su parte, no lograba adelantar a Bezzecchi para lograr el triplete español y acababa cuarto.

Raúl Fernández no dio ni una muestra de flaqueza y cruzó la meta primero. Ganó como lo hizo España en el Mundial, dominando de principio a fin y minimizando a sus rivales y siendo muy superior a todos desde el inicio para conseguir la segunda victoria de su historia en MotoGP. El casco en homenaje a la selección española, con las dos estrellas en la parte de arriba, le dio la fuerza de un campeón para conseguir una victoria muy meritoria, la primera en este trazado.