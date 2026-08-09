Italia confiesa por qué Guardiola rechazó ser su seleccionador: «Empezó a escribir las alineaciones y…»

Pep Guardiola estuvo cerca de ser nuevo seleccionador de Italia. Después de una década en el Manchester City, el entrenador catalán decidió apartarse de los banquillos y se abrió la posibilidad de dirigir a un conjunto nacional por primera vez en su carrera. Un cargo que casi acepta con la tetracampeona del mundo, pero que se rompió en el último momento en medio de la guerra que hubo en la federación italiana.

Lo ha destapado Paolo Maldini a raíz de su dimisión como director técnico después de sus disputas con el presidente Giovanni Malagò a la hora de gestionar la revolución después de dos Mundiales seguidos sin clasificarse. Una polémica que quiso aclarar contando el plan en el que estaba trabajando con el bombazo del fichaje de Guardiola. «Estuvo muy tentado de aceptar. Estudiamos las plantillas, desde la sub-17 hacia arriba. Incluso empezó a escribir las alineaciones», confesó el ex jugador italiano.

Unas negociaciones en las que Guardiola no puso obstáculos económicos para firmar: «Nos dijo ‘dadme un euro menos de lo que cobraba el último seleccionador y estoy dispuesto’. Sin embargo, la operación se torció en el último momento: «Pero estaba cansado después de diez años agotadores en la Premier. Era el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo. Fuimos a verle a Barcelona, comimos juntos y hablamos mucho. Pero le operaron de la espalda y quiere descansar».

Es por ello que ejecutaron el segundo plan y llamaron a Pirlo: «Queríamos un entrenador joven que se involucrara en el proyecto y tuviera una carrera de alto nivel. Técnicamente, cuando hablaba con Pirlo, lo encuentré sumamente preparado. Con el apoyo de un director técnico y un asesor, habría sido el entrenador ideal». Pero todo estalló cuando le negaron que pudiera elegir al nuevo seleccionador: «Malagò no respetó los acuerdos. Nos dijo que el seleccionador lo decidía él y que nosotros solo lo aprobábamos», confesó Maldini. Una disputa que acabó en divorcio y acabó siendo Mancini el elegido en lugar de dar la sorpresa con Guardiola, que apunta a que tendrá un año sabático.