Terremoto en Italia: Maldini y Leonardo dimiten de sus cargos en la Federación italiana ¡16 días después de ser nombrados!

Otro terremoto ha sacudido este lunes al fútbol italiano. Paolo Maldini y Leonardo han dimitido de sus cargos como director técnico y asesor en la Federación italiana solamente 16 días después de ser nombrados. Las desavenencias con el acuerdo para que Pirlo fuese seleccionador y la definitiva negativa por parte del presidente Giovanni Malagò han terminado por desencadenar esta doble dimisión.

La Federación italiana de fútbol, con su presidente Giovanni Malagò a la cabeza, se negó a que Pirlo fuese seleccionador por sus vínculos con Rusia y una casa de apuestas. La opción para Maldini y Leonardo era la de Pirlo y, tras esta negativa, han decidido dimitir.

Lo sorprendente de este asunto es que fueron nombrados hace 16 días, el pasado 11 de julio. Un periodo cortísimo para una relación que con el primer roce ha terminado explotando. Otro terremoto más para seguir aumentando la grave crisis que vive el fútbol italiano en estos momentos tras no disputar este verano su tercer Mundial de manera consecutiva. No estuvieron en 2018, tampoco en 2022 ni en 2026.

Informa Di Marzio que Giorgio Chiellini podría ocupar a partir de ahora el rol de director técnico en la Selección italiana tras la dimisión de Paolo Maldini. Para el cargo de seleccionador, siguen sonando nombres como el de Guardiola, aunque ahora el que más fuerza coge sería el regreso de Roberto Mancini. Un no a Pirlo que ha vuelto a abrir una grieta en Italia que no termina de cerrarse.