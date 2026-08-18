El truco de Martín Berasategui para hacer un pastel de chocolate de pastelería en casa

Hay pasteles de chocolate que entran por los ojos antes incluso de probarlos. Una superficie perfectamente lisa, un brillo impecable y ese acabado pulido que parece reservado a los escaparates de las mejores pastelerías pueden hacer que una elaboración aparentemente sencilla se transforme por completo. Conseguir ese resultado en casa, sin embargo, no depende únicamente de escoger un buen chocolate o de acertar con el horneado. Martín Berasategui vuelve a demostrar que en cocina los pequeños detalles pueden marcar una diferencia enorme y propone una elaboración en la que la avellana, el chocolate negro y, especialmente, el glaseado tienen un papel protagonista.

La diferencia está en el acabado

Cuando se prepara un pastel de chocolate en casa, buena parte de la atención suele concentrarse en la masa: qué chocolate utilizar, cuánto cacao incorporar, cuánto tiempo debe permanecer en el horno o cómo conseguir que el interior quede jugoso. Son cuestiones importantes, pero para Berasategui hay otro momento capaz de cambiar radicalmente el resultado: el acabado.

El chef donostiarra propone una elaboración que se acerca más a la lógica de la pastelería profesional que a la del clásico bizcocho de chocolate doméstico. El objetivo no es simplemente cubrir el pastel, sino conseguir una superficie uniforme, brillante y elegante, de esas que recuerdan inmediatamente a las piezas expuestas detrás de una vitrina. La clave está en trabajar correctamente el glaseado y en prestar atención tanto a sus ingredientes como a la temperatura y a la forma de aplicarlo.

Y aquí aparece uno de los protagonistas inesperados de la receta: el praliné. La combinación de chocolate y avellana aporta profundidad y convierte el pastel en una preparación mucho más golosa, pero sin necesidad de recurrir a una larga lista de ingredientes.

Chocolate negro y avellana, una pareja que nunca falla

La base de la propuesta se construye alrededor de una masa en la que el chocolate negro y la avellana adquieren especial relevancia. Es una combinación clásica en pastelería, pero precisamente por eso resulta tan efectiva: el amargor y la intensidad del cacao encuentran en el fruto seco un contrapunto tostado, ligeramente dulce y muy aromático.

El praliné, además, permite introducir una textura y una dimensión de sabor diferentes. Frente a la intensidad más directa del chocolate, la avellana caramelizada aporta matices tostados y una sensación más redonda.

El ingrediente que cambia el glaseado

Pero si hay un detalle que concentra buena parte de la atención en esta propuesta de Berasategui: es el ingrediente que incorpora al glaseado de praliné. El propio planteamiento de la receta busca precisamente perfeccionar esta cobertura para conseguir un acabado de vitrina, es decir, una superficie regular, brillante y visualmente limpia.

El glaseado no debe entenderse como una simple capa decorativa. Su función es también aportar sabor y terminar de conectar todos los elementos del pastel. En una elaboración de chocolate y avellana, además, tiene que acompañar sin ocultar los matices de la masa.

Este tipo de preparaciones exige cierta precisión. En pastelería, unos pocos grados pueden modificar la textura y la manera en que una cobertura se comporta sobre una pieza. Un glaseado demasiado caliente puede quedar excesivamente líquido y no cubrir correctamente; demasiado frío puede perder fluidez y dejar una superficie irregular. Por eso, más allá de seguir una lista de ingredientes, la técnica tiene un peso fundamental.

Una técnica de pastelería que también se puede llevar a casa

En este caso, la elaboración requiere prestar atención a la textura de la masa, al trabajo del praliné y, sobre todo, al momento de glasear. La pieza debe estar preparada para recibir la cobertura y esta debe encontrarse en el punto adecuado para que pueda extenderse de manera uniforme.

También resulta fundamental evitar manipular demasiado el glaseado una vez aplicado. Cuando una cobertura está correctamente preparada, debe hacer buena parte del trabajo por sí misma: caer sobre la superficie, cubrirla y dejar un acabado liso. Insistir con la espátula una y otra vez puede acabar produciendo precisamente el efecto contrario al que se busca.