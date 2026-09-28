La profesora de Rosa López, se abre sobre la ganadora de OT: «Cantaba muy bien pero siempre hacía para que lo viéramos todos»

La ganadora de OT Rosa López se ha sincerado, explicando cuáles fueron sus inicios en un colegio en el que una profesora no duda en explicar cómo era ella en realidad. La primera edición de OT cambió para siempre la manera de ver los programas de televisión, aunque no lo parezca han pasado más de 2 décadas desde que entramos en vivo y en directo en una academia que nos descubrió grandes hombres y mujeres.

La premisa de esta escuela era descubrir cantantes de entre el común de una población que era igual que aquellos que aparecían en la televisión. Sin posibilidad de recibir formación musical, estas personas que vimos aparecer en un programa en el que veíamos su evolución desde cero. Subirse a un escenario, sin nunca antes haberlo hecho, conocer la esencia de ese cantante que se esconde detrás de una persona que podríamos encontrarnos en el supermercado. OT descubrió a esos talentos innatos que pueden cambiar su vida y la de los demás con su ejemplo. La mujer que conmovió al mundo y se convirtió en un símbolo, Rosa López fue la ganadora indiscutible.

Cantaba muy bien pero siempre hacía para que lo viéramos

La transformación de Rosa López frente a las cámaras fue asombrosa, todavía recordamos esa actuación final que la llevaría a Eurovisión, junto a toda su familia. Era una chica de su tiempo que había nacido en una humilde familia como la de cualquier otro.

Con un acento muy marcado que no podía esconder su origen, unos kilos de más y una voz que rompía todos los moldes. Rosa López emocionó a España entera con una capacidad de trabajo que marcó la diferencia. Pese a tener una voz extraordinaria, no había tenido una vida fácil sino todo lo contrario.

Sin recursos para recibir formación musical, había aprendido a cantar en las celebraciones familiares, junto a un tío que recuerda con cariño y sin saberlo le cambiaría la vida. Una mujer que se crío en un piso de una barriada de Granada que la hizo como es.

En aquellos tiempos no tener tantos recursos no era un problema, estábamos más pendientes de la alegría de los pequeños gestos. López recuerda algo tan emocionante como esperar a su padre y ver como comía después de todos y se quedaba dormido.

La profesora de Rosa López, sobre la ganadora de OT

La ganadora de OT apuntaba maneras cuando empezaba a estudiar en un colegio en el que tenía muchos amigos. En especial hasta sexto de primaria, la joven sacó buenas notas y disfrutó de una buena base que le ha permitido estudiar y seguir las clases que acabarían siendo las que le darían la fama mundial de la que disfruta.

Rosa fue una de las que salió de esta OT que ha dado grandes nombres sin los que no se entendería la escena musicial española. Ese David Bisbal o David Bustamante que salieron de esta famosa escuela que, no tenían posibilidad de llegar tan lejos como han llegado.

Son grandes nombres que han seguido estando en la escena musical española y lo han hecho de tal forma que nos han sumergido de lleno en unas letras y una manera de ver el mundo que nos recuerdan que a partir de ese programa pudimos conocer a cantantes reales.

Les vimos convivir, aprendimos de ellos y descubrimos unas vidas que no eran muy diferentes de las que tenemos cualquiera de nosotros. Nos enseñaron a soñar a lo grande y lo hicieron de tal forma que nos ayudaron a saber qué es lo que era importante.

Una mujer como Rosa López que era de lo más común que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que podremos descubrir la esencia de una persona que cantaba de una manera especial. También conocimos a Chenoa, maestra de formación y aficionada a cantar en las orquestas.

Ellos fueron los primeros de salir de una OT que nos enseñó que detrás de cada uno de los cantantes que conocemos hoy en día. Saber que esa Rosa López que se alzó como ganadora, tuvo una infancia como el común de la población y que acabaría siendo la que nos hará ver lo que realmente pasaría.

Son tiempos de reconocer este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal manera que tocará saber qué es lo que nos puede pasar en breve con ciertos elementos que van de la mano y que pueden convertirse en un referente. Esa infancia en la que se intenta llamar la atención y acabar siendo las personas que queremos ser, Rosa soñaba con ser cantante desde pequeña y al final consiguió hacer sus sueños realidad.